Elezioni Lazio, i risultati definitivi di tutte le liste: Fdi primo partito, tiene il PD I risultati definitivi di tutte le liste e i partiti alle elezioni regionali del Lazio. Boom Fratelli d’Italia, PD secondo partito, tengono Lega e Forza Italia, male Terzo Polo e Movimento 5 Stelle.

A cura di Redazione Roma

Oltre alla sfida tra coalizioni e schieramenti, vinta con grande vantaggio dal centrodestrae da Francesco Rocca, c'era poi la sfida come in tutte le elezioni tra partiti. E se tutti si dicono preoccupati dall'affluenza ai minimi storici, c'è chi sorride e chi no guardando le percentuali. Fratelli d'Italia si conferma in grande ascesa: il partito di Giorgia Meloni nel Lazio sfiora il 34% dei consensi, più di quattro volte i numeri in percentuale di cinque anni fa. Rispetto alle elezioni politiche nel Lazio guadagnano consensi anche Lega e Forza Italia, rispettivamente 8,52% e 8,43%.

Il Partito Democratico, nonostante l'assenza di una leadership nazionale e la concorrenza di Terzo Polo e Movimento 5 stelle, tutto sommato tiene attestandosial 20%. Risultato al di sotto delle aspettative invece per la lista di Azione e Italia Viva che non supera il 4,87%. Rispetto alle previsioni della vigilia male il M5S, il partito di Conte ha chiuso all'8,54, molto al di sotto anche delle stime dei sondaggi. E proprio il Movimento sembra essere stata la forza maggiormente penalizzata dall'astensionismo.

Risultati definitivi candidati presidente elezioni regionali in Lazio

Francesco Rocca 53,88%

Alessio D'Amato 33,50%

Donatella Bianchi 10,76%

Rosa Rinaldi 0,98%

Sonia Perilli 0,88%

Risultati liste a sostegno di Francesco Rocca

Fratelli d'Italia 33,62%

Forza Italia 8,43%

Lega 8,52%

Lista civica per Rocca 2.03%

Unione di Centro 1,62%

Noi Moderati – Rinascimento 1,13%

Risultati liste a sostegno di Alessio D'Amato

Partito Democratico 33,50%

Terzo Polo 4,87%

Lista Civica d'Amato 3,05%

Sinistra e Verdi 2,74%

Demos 1,19%

+Europa – Volt – Radicali 0,96%

Partito socialista italiano 0,52%

Risultati liste a sostegno di Donatella Bianchi

Movimento 5 Stelle 8,54%

Polo Progressista 1,21%

Risultati liste a sostegno di Rosa Rinaldi

Unione Popolare 0,88%

Risultati liste a sostegno di Sonia Pecorilli

Partito Comunista Italiano 0,98%