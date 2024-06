video suggerito

Francesca Fagnani minacciata dai clan, ai fan che la sostengono dice: “Grazie di cuore” “Grazie a tutti di cuore”. Questo il ringraziamento da parte della giornalista Francesca Fagnani dopo l’ondata di solidarietà da parte di fan e colleghi a seguito delle minacce da parte dei gruppi cirminali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Supporto e solidarietà. È quello che sta raggiungendo Francesca Fagnani da parte di fan e sostenitori dopo le minacce ricevute da parte dei clan con l'uscita del suo ultimo libro Mala Roma Criminale. Sono molti a ricondividere le immagini dei volumi in lettura. Fra loro anche volti noti come Rita Dalla Chiesa che, in una storia Instagram, rivela: "Letto. Rileggo. Non se ne sa mai abbastanza".

Così non ha tardato ad arrivare la risposta della giornalista, anche in questo caso affidata ai social. Sfondo bianco, scritta nera. "Grazie a tutti", si legge. E poi l'immagine di un cuore, anatomico. Un messaggio di affetto per tutti i sostenitori e le sostenitrici della giornalista.

Le minacce dai gruppi criminali: attivato il servizio di vigilanza

La notizia è stata diffusa lo scorso 30 maggio 2024: a seguito delle minacce da parte della criminalità romana, dopo la pubblicazione del libro, la prefettura ha attivato un servizio di vigilanza nei confronti della giornalista. Da tempo erano scattati i controlli delle forze dell'ordine, prima ancora che la giornalista venisse messa a conoscenza della situazione.

Secondo gli inquirenti, i gruppi della criminalità organizzata romana che hanno inserito Francesca Fragnani nella short list delle persone "non gradite" sono tra i più temibili della malavita romana.

La risposta di Fagnani: "Sono serena"

Da quando la notizia è andata alla ribalta, sono in molti, fra amici, colleghi e fan, che hanno scritto parole solidali nei confronti della giornalista. "Grazie a tutti per i messaggi e per l’interessamento. Sono serena", aveva già scritto su X qualche giorno fa, per tranquillizzare i suoi cari.