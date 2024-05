video suggerito

La giornalista Francesca Fagnani minacciata dalla criminalità organizzata di Roma: “Sono serena” La giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fagnani ha commentato su X i messaggi di solidarietà arrivati dopo le minacce della criminalità organizzata: “Sono serena”. Fagnani è sotto vigilanza privata per il suo libro ‘Mala Roma Criminale’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Francesca Fagnani alla presentazione del libro "Mala Roma Criminale" (La Presse)

"Grazie a tutti per i messaggi e per l'interessamento. Sono serena". Sono le parole di Francesca Fagnani, per la quale è stata disposta la vigilanza privata dopo le minacce ricevute dalla criminalità organizzata di Roma. La giornalista e conduttrice televisiva nella serata di giovedì 30 maggio ha risposto ai messaggi di solidarietà che sono arrivati con un post su X. Le misure di sicurezza sono infatti scattate dopo le intimidazioni arrivate per la pubblicazione del suo libro ‘Mala Roma Criminale'.

Sono tantissimi i messaggi di vicinanza e solidarietà che stanno arrivando alla giornalista in queste ore, tra i quali quello del sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai: "Se un libro, un lavoro giornalistico, fanno innervosire la criminalità, vuol dire che quel testo e quel giornalista, hanno visto giusto. Per questo esprimiamo convinta vicinanza alla giornalista Francesca Fagnani, a cui è stata assegnata una vigilanza stretta dalle autorità. I cronisti non possono essere minacciati. La libertà di espressione deve vincere su tutto".

Vigilanza privata per la giornalista Francesca Fagnani

La giornalista Francesca Fagnani è stata sottoposta a vigilanza privata dopo le minacce ricevute dalla criminalità organizzata per il suo libro ‘Mala Roma Criminale'. A disporla è stata la prefettura di Roma, al termine di una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, rispetto al provvedimento la giornalista è stata già avvisata qualche giorno fa. Si tratta nello specifico di una sorveglianza generica radiocontrollata: i controlli sono aumentati e periodici. Una pattuglia passerà varie volte sotto casa e nei pressi dei luoghi di lavoro di Fagnani.

Francesca Fagnani autrice del libro ‘Mala Roma Criminale'

Francesca Fagnani è sotto vigilanza per il suo libro ‘Mala Roma Criminale'. Nel libro l'autrice racconta gli affari illeciti della criminalità organizzata di Roma e ne evidenzia la rilevanza a livello nazionale. Parla, tra gli altri, anche del boss della camorra Michele Senese, conosciuto anche come ‘O pazzo, e considerato il re del narcotraffico a della Capitale da quarant'anni.