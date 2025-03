Francesca Di Fazio morta nell’incidente d’auto, il 20enne arrestato è risultato positivo ai test antidroga

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Tragico incidente nella serata di venerdì scorso sulla via Appia, nel territorio di Latina, all'altezza di Monte San Biagio. La quarantenneFrancesca Di Fazio si trovava in automobile quando un'altra macchina l'ha tamponata in fase di sorpasso. La vettura su cui viaggiava la donna è finita fuori strada. Per Di Fazio, che si trovava alla guida, non c'è stato niente da fare e la quarantenne, madre di due bambini, è morta sul colpo.

Al volante dell'automobile che ha provocato il terribile schianto si trovava un ragazzo di 20 anni arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio stradale. Sottoposto agli esami tossicologici, è risultato positivo agli stupefacenti.

Lo schianto di venerdì sera

I fatti, come anticipato, risalgono alla sera di venerdì, 28 febbraio 2025. L'incidente è avvenuto lungo la strada statale Appia, a Monte San Biagio, e ha coinvolto tre automobili. L'allarme è scattato immediatamente e i carabinieri hanno subito raggiunto la zona e hanno iniziato a ricostruire l'accaduto.

Il terribile schianto a Latina.

Secondo le informazioni emerse, Francesca Di Fazio stava viaggiando al volante della sua automobile quando una vettura che si trovava dietro di lei ha eseguito una manovra di sorpasso in un punto in cui non era consentito. L'automobile, al cui volante c'era un ragazzo di 20 anni, ha tamponato la vettura su cui viaggiava la quarantenne, urtandola con la fiancata sinistra del veicolo, e l'ha fatta uscire fuori strada. La vettura è finita sul guard-rail sul lato destro della carreggiata e poi si è ribaltata. La terza macchina, invece, stava sopraggiungendo nella corsia opposta al momento dello schianto.

L'arresto del 20enne per omicidio stradale:è risultato positivo al test anti droga

Una volta arrivati, oltre ai rilievi e al sequestro delle auto, i carabinieri hanno sottoposto il ventenne al volante ai test di rito. Il giovane è risultato positivo a quello antidroga. Secondo i primi accertamenti, il ragazzo stava viaggiando anche ad una velocità maggiore del limite consentito. Così è stato dichiarato in arresto per il reato di omicidio stradale causato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Portato alla sua abitazione, per lui sono scattati gli arresti domiciliari: resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.