Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, chiuse le indagini: l’amica e l’altro automobilista verso il processo

Rischiano di finire a processo per omicidio stradale Silvia Piancazzo e Luca Girimonte, i conducenti delle due auto coinvolte nell’incidente sulla Colombo a Roma, in cui è morta la 20enne Beatrice Bellucci. Entrambi andavano troppo veloci.

Beatrice Bellucci

La Procura della Repubblica di Roma ha chiuso le indagini sull'incidente stradale in via Cristoforo Colombo, in cui è morta la ventenne Beatrice Bellucci il 24 ottobre del 2025. Verso il processo i due automobilisti per omicidio stradale. L'amica di Beatrice, Silvia Piancazzo, difesa dall'avvocato Alessandro Di Giovanni, era alla guida di una Mini Cooper. Al volante dell'altra auto, una Bmw Serie 1, c'era invece il ventiduenne Luca Domenico Girimonte, difeso dall'avvocato Francesco Tagliaferri. Per i pubblici ministeri Giuseppe Cascini e Andrea D'Angeli tutti e due i conducenti andavano troppo veloci rispetto ai limiti imposti lungo il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro. Esclusa invece l'ipotesi che fosse in corso una gara automobilistica clandestina.

Sotto accusa l'alta velocità

Come riporta Il Messaggero i due conducenti guidavano ad una velocità compresa tra i 93 e i 95 chilometri orari, al di sopra dei limiti di velocità di circa 50. La dinamica esatta dello scontro è stata ricostruita grazie alla consulenza cinematica disposta dalla Procura e dai video dell'impatto. Le due vetture con a bordo i quattro giovani stavano percorrendo via Cristoforo Colombo in direzione Roma quando la Bmw, che si trovava sulla corsia centrale, ha superato la Mini ed è stata raggiunta di nuovo. Poi l'impatto, avvenuto all'altezza di Piazza dei Navigatori.

La Mini Cooper a bordo della quale Bellucci viaggiava come passeggera si trovava sulla corsia di sinistra, Girimonte in curva ha invaso leggermente l'altra corsia a corsia della ragazza, non accorgendosi che la Mini lo aveva raggiunto. Bellucci è deceduta sul posto, mentre l'amica è stata soccorsa e trasportata all'ospedale San Camillo in gravi condizioni. I due giovani a bordo della Bmw sono invece rimasti feriti in maniera più lieve.