Ancora un incidente sulla Colombo: due ragazzi si schiantano a pochi metri da dove è morta Beatrice Bellucci

A sinistra Beatrice Bellucci, a destra un’immagine dell’incidente in cui ha perso la vita.

Un'automobile fuori controllo esce di strada e si schianta contro un albero. È successo a Roma la scorsa notte, fra la giornata di domenica 9 novembre e lunedì 10 novembre 2025. Paura per due giovani, due ragazzi di 24 anni di Latina, che si trovavano a bordo al momento dell'incidente. La macchina si è schiantata contro un albero, a pochi passi da dove, lo scorso 24 ottobre 2025, ha perso la vita Beatrice Bellucci.

Si schiantano contro un albero a 24 anni:la dinamica dell'incidente

I fatti risalgono alla scorsa nostra. I due ventiquattrenni si trovavano a bordo di una Mercedes Classe A che è finita contro l'albero all'altezza di via Giovanni Genocchi, a neanche 300 metri dall'incidente mortale in cui è rimasta coinvolta Bellucci. Lo schianto è avvenuto verso l'una di notte, l'automobile procedeva arrivando da Latina. Sul posto sono arrivati subito gli agenti del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale. Una volta raggiunto il luogo del violento impatto hanno iniziato a svolgere i rilievi cercando di chiarire l'esatta dinamica del sinistro.

Secondo le prime informazioni emerse, si sarebbe trattato di un incidente autonomo: la Mercedes sarebbe l'unica automobile coinvolta nello scontro. Si indaga anche sulle cause: potrebbe esserci stata una distrazione, ma non si esclude neanche un possibile guasto meccanico.

Come stanno i due ventiquattrenni a bordo dell'auto

Oltre agli agenti della polizia locale di Roma Capitale del VIII Gruppo Tintoretto, sono presto arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso i giovani per prestare le prime cure del caso.

Il ragazzo alla guida è rimasto ferito, ma non in gravi condizioni: è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Vittorino, in codice verde. Ad avere la peggio, invece, la giovane che si trovava al suo fianco, seduta nel posto del passeggero, che è finita in codice rosso nello stesso ospedale.