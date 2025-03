video suggerito

Terribile incidente sull'Appia, morta una 40enne: 20enne arrestato per omicidio stradale Un ragazzo di 20 anni, straniero e residente a Fondi, dovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Monte San Biagio.

A cura di Enrico Tata

Una donna di 40 anni è morta in un terribile incidente avvenuto nella notte tra ieri e oggi, sabato 1 marzo, sull'Appia a Monte San Biagio, provincia di Latina. Un ragazzo di 20 anni, straniero e residente a Fondi, dovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Monte San Biagio.

La dinamica dell'incidente: coinvolte tre auto nello scontro

Stando a quanto ricostruito, sono rimaste coinvolte nello scontro tre automobili. Il 20enne stava percorrendo la via Appia in direzione di Fondi e, dopo aver tentato un sorpasso avventato (e vietato in quel tratto di strada), è rientrato nella sua corsia di marcia e ha tamponato l'automobile condotta dalla 40enne. Nel corso della manovra ha urtato anche la fiancata di una vettura che arrivava dall'opposto senso di marcia. A causa dell'impatto, l'auto della donna ha sbandato ed è andata a scontrarsi contro il guard rail sul lato destro, poi si è ribaltata.

Una donna di 40 anni morta sul colpo

La donna è praticamente morta sul colpo. Nulla hanno potuto fare per salvargli la vita i sanitari del 118 arrivati sul posto. Il 20enne alla guida dell'auto che ha effettuato il sorpasso e che, quindi, ha causato l'incidente, è stato arrestato per omicidio stradale aggravato dall'uso di sostanze stupefacenti, come accertato dagli esami tossicologici effettuati dai carabinieri.

Il giovane è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove si trova tuttora agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. I militari hanno sequestrato i tre veicoli coinvolti nello scontro.