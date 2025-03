video suggerito

È Francesca Di Fazio la donna morta nell'incidente provocato da un ragazzo sull'Appia: aveva 40 anni Il giovane, 20 anni, è stato arrestato per omicidio stradale perché positivo ai test tossicologici. Francesca Di Fazio viveva a Fondi e aveva due bambini.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Francesca Di Fazio la donna morta nell'incidente stradale avvenuto nella notte di sabato primo marzo sull'Appia, a Monte San Biagio, in provincia di Latina. Di Fazio aveva quarant'anni, era madre di due bambini e viveva con la sua famiglia a Fondi. A causare il sinistro, un ragazzo di vent'anni, anche lui residente a Fondi, arrestato con l'accusa di omicidio stradale sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte della 40enne. "Noo ci eravamo viste solo due giorni fa", il commento incredulo di un'amica. "Una famiglia distrutta, che tragedia. Riposa in pace Francesca", gli fa eco un altro. Una tragedia che ha sconvolto i familiari della donna, che appresa la terribile notizia sono sprofondati in uno stato di forte prostrazione.

Sull'incidente indagano i carabinieri. In una manovra azzardata, ha tentato il sorpasso di una vettura, prima urtando un'automobile che proveniva nell'opposto senso di marcia, e tamponando poi l'auto guidata da Di Fazio, probabilmente nel tentativo di immettersi di nuovo in corsia. La macchina della donna prima si è schiantata sul guardrail dal lato destro, e poi si è ribaltata. Francesca Di Fazio, purtroppo, è morta sul colpo. Quando i soccorritori sanitari del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il ragazzo che ha causato l'incidente prima sorpassando quando e dove non poteva, e poi tamponando l'auto della vittima, è stato arrestato. Sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito, è risultato positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti.