Francesca Carocci morta d’infarto a 28 anni, a processo due medici: “L’hanno scambiato per ansia”

Francesca Carocci in scena a teatro.

Francesca Carocci aveva 29 anni e faceva l'attrice teatrale. Il 28 febbraio 2024 ha sentito un dolore al petto e si è recata al pronto soccorso. Due medici, però, le avrebbero detto che si trattava di ansia e prescritto degli antidolorifici. Qualche giorno dopo Carocci è morta per un infarto causato da miocardite. A febbraio 2025 la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio colposo per i due dottori, accolto adesso dal giudice per l'udienza preliminare.

"C'erano i segni di una miocardite", a processo i medici che visitarono Francesca Carocci

Sarà quindi un dibattimento processuale a fare luce sulla morte della giovane attrice. Secondo l'accusa, rappresentata dalla pubblico ministero Eleonora Fini, si sarebbe potuta salvare se fosse stata trattenuta in ospedale per ulteriori controlli. La ricostruzione della pm è supportata dalla consulenza del medico legale Luigi Cipolloni, per cui il tracciato dell'elettrocardiogramma effettuato al pronto soccorso, ad un'attenta analisi, avrebbe mostrato dei valori anomali, segno della presenza di una miocardite.

Rimandata a casa con antidolorifici

Invece Francesca Carocci, che era arrivata all'Aurelia Hospital in ambulanza dopo aver lamentato forti dolori al petto, è stata mandata a casa con una diagnosi di ansia e la prescrizione di antidolorifici. Secondo quanto sostenuto dall'ospedale, infatti, nell'elettrocardiogramma non erano leggibili segni di alcun danno cardiaco.

Eppure i dolori non sono cessati. Anzi, si sono fatti più forti. L'1 marzo 2024 la 29enne ha richiamato il 118, ma è morta nel viaggio in ambulanza verso l'Aurelia Hospital. I suoi familiari hanno subito sporto denuncia contro la struttura sanitaria, "dotata di strumentazione e competenza necessarie per evitare questa tragedia", come spiegato dall'avvocato Cittadini che li assiste. Ora un processo proverà a fare luce sulle reali responsabilità dei medici.

Chi era Francesca Carocci, attrice di 29 anni morta d'infarto

"Non sono niente. Non sarò mai niente. Non posso voler essere niente. A parte questo, ho dentro di me tutti i sogni del mondo". Questa frase appare sul profilo Instagram di Francesca Carocci, attrice innamorata del teatro. Nella sua carriera è riuscita anche recitare su palcoscenici importanti, come quello del Teatro Marconi e del Brancaccio. In uno dei suoi ultimi spettacoli aveva dato volto e voce a Biancaneve, in una divertente rivisitazione della fiaba. Aveva anche interpretato ruoli in rappresentazioni di autori illustri, come un adattamento teatrale de ‘L'Orlando furioso' di Ludovico Ariosto e ‘Dondolo' di Samuel Beckett.

Francesca Carocci è morta il 1 marzo 2024 a seguito di un infarto. Secondo i risultati dell'autopsia, soffriva di una patologia cardiaca non individuata dai medici che l'avevano visitata e sottoposta a una serie di esami, tra cui un elettrocardiogramma, appena due giorni prima del decesso.