Forza Italia chiede a Rocca un rimpasto: la Lega azzerata alla Regione Lazio, via anche Cangemi Pino Cangemi, eletto consigliere con la Lega di Matteo Salvini, passa a Forza Italia. Alla Lega resta soltanto una consigliera regionale nel Lazio: Laura Cartaginese, che è anche candidata alle Europee.

A cura di Enrico Tata

Alle elezioni Regionali del Lazio erano stati eletti in tre: Angelo Tripodi, Pino Cangemi e Laura Cartaginese. Ma a distanza di poco più di un anno dalla tornata elettorale, nel gruppo della Lega di Matteo Salvini è rimasta soltanto Cartaginese, che è anche candidata alle prossime elezioni Europee. Prima Tripodi e adesso anche Cangemi sono passati a Forza Italia.

Dopo le elezioni dell'8 e 9 giugno, Forza Italia proporrà al presidente Rocca un rimpasto di giunta per rivendicare il cambiamento nei rapporti di forza in Consiglio Regionale e, quindi, chiederà la testa di uno dei due assessori in quota Lega, Pasquale Ciacciarelli e Renata Baldassarre. Alla Pisana sono 22 i consiglieri di Fratelli d'Italia, una consigliera per la Lega e sette quelli di Forza Italia: erano stati eletti in tre a cui si sono aggiunti gli ex 5 Stelle Della Casa e Colarossi e gli ex leghisti Cangemi e Tripodi.

Il ritorno di Cangemi in Forza Italia è stato annunciato dal vice presidente del Consiglio e leader degli azzurri Antonio Tajani: "È un ritorno a casa. È stato nostro regionale di punta, poi si era allontanato e ora torna a casa. Non torna da solo, con lui aderiscono tanti amministratori locali. Questo rinforza Fi. Pino è uno dei tanti personaggi della politica che si stanno avvicinando a Fi perché ne vedono la centralità e ne condividono le idee".

Dopo l'adesione di Cangemi, "siamo determinanti alla Pisana e Fi credo possa avere maggiore rappresentatività nel governo della regione Lazio ma se ne parlerà dopo le europee. Il lavoro di Pino servirà per rendere più forte e competitiva Fi nel Lazio e a Roma. La sua presenza si farà notare e sentire anche per il contributo di consensi oltre che politico.

"Ci lega un’amicizia lunga politica. Abbiamo sempre votato Tajani alle europee. Sono entrato in forza Italia dal 1999”, ha ricordato Cangemi, che ha poi ringraziato il senatore Claudio Lotito, senatore di Fi, “che mi ha fatto riflettere” e ha contribuito al ritorno in Forza Italia.