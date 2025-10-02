Forte vento si abbatte su Roma e Lazio: alberi caduti, mareggiate e un centauro ferito

Albero caduto in via Nepesina, foto da Facebook.

Vento forte nella capitale oggi, giovedì 2 ottobre 2025, dove raffiche di vento hanno causato danni e creato disagi a cittadini e cittadine di Roma. Come previsto dall'allerta meteo di colore giallo emanata ieri per Roma e Lazio, è arrivato il crollo delle temperature.

Vento e tempo incerto continuano anche nella giornata di domani, venerdì 3 ottobre 2025, con la previsioni di ulteriori raffiche di vento e possibili mareggiate lungo il litorale. Già nella giornata si oggi sono stati più di trenta gli interventi dei caschi bianchi della polizia locale di Roma Capitale, intervenuti in numerosi quartieri, anche centrali della città, come Nomentano, Parioli, Prati e Cassia.

Vento forte a Roma: danni sulla capitale, colpito centauro

Fra le numerose richieste di intervento a Roma oggi, se ne sono contate diverse per far fronte a rami o alberi caduti in strada o su auto in sosta. Ad avere la peggio è stato un motociclista colpito da un ramo mentre stava viaggiando in viale della Moschea, ai Parioli, nel primo pomeriggio di oggi, verso le 14.30. Si trovava in sella alla sua moto quando un ramo è caduto da un albero ed è atterrato su di lui. L'allarme è scattato immediatamente e il motociclista è stato accompagnato immediatamente in ospedale, al pronto soccorso, dove le ferite riportate gli sono state valutate con un codice giallo al triage.

Alberi caduti a Roma, traffico in tilt

Alberi e rami caduti: nella capitale questo pomeriggio è aumentato il traffico in alcune zone della capitale. Circolazione in tilt, ad esempio, in via Cristoforo Colombo, dove spesso la caduta di rami e alberi a causa del forte vento è stata documentata e anche sulla Tangenziale Est, in direzione San Giovanni. Qui, verso le ore 15, all'altezza dell'uscita di via Salaria e Villa Ada, la strada è rimasta bloccata per il crollo di un albero che ha bloccato la carreggiata. Come abbiamo anticipato, però, non sono gli unici: crolli anche nella zona della Farnesina, su via Laurentina e in zona Appia.

Situazione simile anche nei territori non troppo distanti da Roma, come lungo la via Nepesina, con foto in apertura, che ha portato alla circolazione rallentata verso la capitale.