roma
video suggerito
video suggerito

Allerta meteo Roma e Lazio 2 ottobre: forti piogge, temporali e crollo delle temperature

Da oggi pomeriggio a domani 2 ottobre le previsioni annunciano allerta meteo gialla su Roma e Lazio. Previsti temporali, forti piogge e vento.
Registrati gratuitamente al Rumore Festival: ti aspettiamo il 4 e 5 ottobre a Roma, Acquario Romano
A cura di Alessia Rabbai
0 CONDIVISIONI
Immagine

Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio dal pomeriggio di oggi fino a domani, giovedì 2 settembre. Il Dipartimento di protezione civile ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse per forte pioggia, temporali e vento. Oltre al Lazio l'allerta meteo è diramata in altre cinque regioni italiane, dove nelle prossime ore imperverserà il maltempo. Ad essere in azione è un’area di bassa pressione, che porta aria fredda dai Balcani verso l’Italia. Insieme all'aria fredda arrivano precipitazioni a prevalente carattere temporalesco e venti di burrasca provenienti da Nord, che localmente raggiungeranno anche intensità di burrasca forte, specie sulle regioni centro-meridionali del Paese. Il Dipartimento di protezione civile ha anche informato i cittadini di aver attivato le strutture territoriali di competenza, pronte ad intervenire in caso di necessità.

Meteo Roma
0 CONDIVISIONI
Immagine
Sono Simone Mettini e Lorenzo Nucheli i due militari morti nell’aereo caduto a Sabaudia
L'aereo dell'Aeronautica militare è precipitato e ha preso fuoco
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views