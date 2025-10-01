Allerta meteo Roma e Lazio 2 ottobre: forti piogge, temporali e crollo delle temperature

Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio dal pomeriggio di oggi fino a domani, giovedì 2 settembre. Il Dipartimento di protezione civile ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse per forte pioggia, temporali e vento. Oltre al Lazio l'allerta meteo è diramata in altre cinque regioni italiane, dove nelle prossime ore imperverserà il maltempo. Ad essere in azione è un’area di bassa pressione, che porta aria fredda dai Balcani verso l’Italia. Insieme all'aria fredda arrivano precipitazioni a prevalente carattere temporalesco e venti di burrasca provenienti da Nord, che localmente raggiungeranno anche intensità di burrasca forte, specie sulle regioni centro-meridionali del Paese. Il Dipartimento di protezione civile ha anche informato i cittadini di aver attivato le strutture territoriali di competenza, pronte ad intervenire in caso di necessità.