Forte vento a Roma: cadono rami e alberi, ad Ostia una mareggiata danneggia gli stabilimenti Rami ed alberi caduti in città con decine di chiamate ai vigili del fuoco. Giornata di allerta meteo a Roma, sulla costa mareggiata.

Le forti raffiche di vento a Roma di oggi stanno provocando disagi. In città sono caduti rami e alberi in diversi quadranti, da Nord a Sud, come a San Giovanni, dove una pianta è precipitata su un'auto all'interno della quale fortunatamente non c'era nessuno. Per sabato 2 dicembre infatti il centro regionale e la protezione civile hanno diramato l'allerta meteo per forte vento, con la raccomandazione ai cittadini di porre la massima attenzione nel passare sotto a finestre e balconi e di fissare bene i vasi. Sono decine le chiamate ai vigili del fuoco.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri per la sicurezza dei cittadini già ieri ha firmato un'ordinanza per chiudere i cimiteri del Verano e Prima Porta in via precauzionale, con la quale limita anche la circolazione dei veicoli lungo alcune strade e invita ad evitare di andare a passeggiare nei parchi e nelle ville storiche, proprio per il rischio caduta alberi e rami. Altri alberi sono caduti in vari quadranti della città, tra i quali in via di Castelfusano e in via Wolf Ferrari. In zona Cinecittà, sempre presumibilmente a causa del forte vento un cartellone del supermercato Carrefour è caduto sopra a delle auto in sosta.

Mareggiata ad Ostia

L'attenzione della protezione civile e delle strutture territoriali d'intervento è alta anche sul litorale, come per esempio ad Ostia, dove una mareggiata a danneggiato alcuni stabilimenti. Il forte vento ha costretto anche lo spostamento di alcune attività in programma per oggi, come ad esempio quella del Centro Habitat mediterraneo Lipu Ostia: "Attenzione causa allerta meteo e forte bufera di vento oggi per la campagna ‘Un Natale per la Natura' non saremo presenti al Porto, ma ci troverete direttamente al Centro visite dell'Oasi sito nel parcheggio del Porto Turistico di Roma. Domani le previsioni sembrano decisamente migliori, saremo quindi presenti presso la Passeggiata del Porto e la Piccola Oasi di Stella Polare".