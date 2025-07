Forte fuga di gas via Casilina per una tubatura rotta: bloccata la linea ferroviaria Roma-Cassino

La linea ferroviaria Roma-Cassino è bloccata tra Zagarolo e Colleferro per una forte fuga di gas in via Casilina a Labico. Il forte flusso è fuoriuscito da una tubatura rotta durante dei lavori stradali. Sul posto vigili del fuoco, Italgas ed Enel.

La fuga di gas in via Casilina

In via Casilina a Labico stamattina c'è stata una fuga di gas che ha interrotto la linea ferroviaria Roma-Cassino tra Zagarolo e Colleferro e richiesto l'evacuazione di una casa. Una tubatura si è rotta durante dei lavori stradali. A dare l'allarme sono stati gli operai impegnati nel cantiere, che hanno richiesto l'intervento urgente dei vigili del fuoco.

Secondo quanto ricostruito finora al momento in cui si è verificata la fuga di gas erano le ore 11.30 di oggi, venerdì 25 luglio. Degli operai di una ditta stavano facendo dei lavori stradali, quando hanno inavvertitamente danneggiato una tubatura di media pressione. Rompendosi, è fuoriuscito del gas, che ha invaso l'area circostante.

In via Casilina vigili del fuoco, Italgas ed Enel

Sul posto, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla Sala operativa dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, sono giunti la squadra di Colleferro 16\A, l'autobotte di Tuscolano 2 il nucleo Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico, reparto specializzato che interviene in situazioni di emergenza che coinvolgono la fuoriuscita di sostanze, il capo turno provinciale e il funzionario di guardia. I pompieri hanno dato il via alle operazioni, per bloccare la fuga di gas nel minor tempo possibile.

Bloccata la linea ferroviaria Roma-Cassino

La fuga di gas in via Casilina ha reso necessario in via precauzionale il blocco della linea ferroviaria Roma-Cassino. L'energia elettrica a servizio dei treni oltre al tratto di via Casilina è stata interrotta. Sempre in via precauzionale i vigili del fuoco hanno evacuato un'abitazione. Presenti sul luogo della fuga di gas oltre ai vigili del fuoco Enel e Italgas.

Trenitalia alle 13.30 ha informato i viaggiatori che: "La circolazione è sospesa tra Zagarolo e Colleferro. I treni regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Sono attive corse con bus". Per gli aggioramenti sui treni disponibili consultare il sito web di Trenitalia.