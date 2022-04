Fornì documenti segreti alla Russia: Walter Biot avrà un doppio processo per spionaggio I giudici della Cassazione hanno stabilito che Walter Biot avrà un doppio processo, militare e civile. Fornì documenti segreti alla Russia.

A cura di Alessia Rabbai

Walter Biot

Walter Biot verrà processato da due diversi tribunali, quello militare e quello civile. Saranno dunque due i processi, così hanno stabilito i giudici della Suprema Corte di Cassazione, come specificato nelle motivazioni sulle misure cautelari dell'udienza del 9 settembre scorso e depositate oggi, venerdì 8 aprile 2022. "La norma del codice penale ordinario prevede un perimetro di maggiore ampiezza rispetto a quello contemplato dalla norma militare" si legge nel documento come riporta Adnkronos, dunque secondo l'articolo 257 del codice penale e l'articolo 88 del codice penale militare, le due norme non sono sovrapponibili. Un doppio processo perché il reato è unico, ma le finalità sono due "una politica e l'altra militare". I giudici della Cassazione hanno invece rigettato il ricorso presentato dalla difesa di Walter Biot rappresentata dall'avvocato Roberto De Vita.

L'avvocato di Biot: "Nessun imputato deve subire due processi per lo stesso fatto"

"Nessun imputato deve subire due processi per lo stesso fatto, è un principio di civiltà giuridica, il 31 maggio 2022 la Cassazione dovrà risolvere il conflitto di giurisdizione e scongiurare il rischio di due condanne all’ergastolo per il medesimo fatto – commenta l'avvocato De Vita, che difende Biot – Le motivazioni della decisione del 9 settembre depositate solo oggi riguardavano la fase cautelare dove gli atti e le prove possono essere sottratte alla difesa durante le indagini. Nei prossimi mesi – continua – si dovrà invece affrontare il tema della prova nel processo dibattimentale in ragione dei principi dell’articolo 111 della Costituzione e del giusto processo: l’imputato e la difesa hanno diritto di conoscere le prove di accusa, altro ineludibile presidio di civiltà giuridica".

Walter Biot arrestato per spionaggio

Walter Biot ufficiale della Marina militare italiana, capitano in servizio presso lo Stato maggiore della Difesa, è stato arrestato il 31 maggio scorso al termine di una complessa indagine condotta dai carabinieri del Ros con la collaborazione dell'Aisi, l'intelligence interna, e dello Stato Maggiore della Difesa. È ritenuto presunto responsabile dei reati di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico-militare e spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione, per aver consegnato su compenso in denaro dei documenti segreti sul comparto Nato, missioni in Iraq ed Afghanistan, ad un ufficiale di stanza all'ambasciata russa in Italia. Biot nel 2014 lavorava nell’ufficio relazioni Istituzionali del Ministero della Difesa presieduto da Roberta Pinotti, poi trasferito ad un incarico allo Stato maggiore. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine il militare per non farsi scoprire avrebbe fotografato i documenti riservati da cedere di nascosto fotografandoli dal computer per poi inserirli in una pendrive.