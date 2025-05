Formia per la prima volta riceva la Bandiera Blu, il sindaco: “Un riconoscimento importante che ci valorizza”

video suggerito

Per la prima volta anche a Formia sventola la Bandiera Blu. Era l'unico comune pontino a non avere ancora il riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee) che ogni anno premia le località con le spiagge migliori ed il mare più pulito. "Una grande soddisfazione", dichiara Gianluca Taddeo, sindaco di Formia che a Fanpage.it ha commentato entusiasta la notizia. Un riconoscimento che arriva dopo due anni di tentativi mai andati a buon fine per alcune criticità rilevate in passato, ma che oggi viene finalmente raggiunto. Non un traguardo però ci tiene a precisare il primo cittadino, ma "è solo l'inizio per la nostra città".

Formia new entry nella lista delle Bandiere Blu 2025: "Orgogliosi di questa comunicazione"

Il Comune di Formia ci stava lavorando da due anni per poter entrare nella lista delle spiaggi migliori del Lazio eppure quando arriva la chiamata ufficiale l'emozione è tanta. "Siamo stati molto orgogliosi della chiamata da parte del presidente della Fee – racconta il sindaco Taddeo a Fanpage.it – Era uno dei nostri obiettivi nel programma di mandato". La fondazione ogni anno affida il riconoscimento solo alle spiagge europee che rientrano in criteri di qualità dell'acqua e non solo molti restrittivi. Era proprio per questi parametri che in passato il comune di Formia era stato escluso. "Noi abbiamo fatto la prima richiesta per l'adesione nel 2024. Ma hanno rilevato alcune criticità nelle nostre acque che non ci hanno permesso di avere il riconoscimento", racconta Taddeo.

L'esclusione però non viene vista come una sconfitta, ma una sfida a fare meglio. "Abbiamo lavorato su più fronti per poter migliorare, partendo dalle infrastrutture, la ricettività per permettere alle persone con disabilità di accedere agli spazi, ma anche l'implemento della sicurezza urbana". Un processo lungo, intenso ma necessario che ha permesso a Formia di rientrare nei parametri della FEE e di creare nuovi spazi pubblici per i cittadini. "Abbiamo rimodernato il lungomare di Gianola, realizzando il primo tratto di una ciclabile vista mare. Abbiamo poi anche iniziato i lavori per la Passeggiata di Cicerone, un progetto che collegherà il cuore della città con la spiaggia", spiega il primo cittadino.

Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo riceva la Bandiera Blu 2025

Bandiera Blu a Formia una vittoria, ma non un traguardo: "Un riconoscimento da preservare"

L'orgoglio per il nuovo riconoscimento si affianca però alla consapevolezza di doverlo preservare. Un lavoro possibile solo con l'aiuto dell'intera comunità. "Faremo un incontro con la cittadinanza, spiegheremo le ragioni per cui è stata riconosciuta e quello che occorre per mantenerla", assicura Taddeo. La sua amministrazione già da tempo ha investito sull'educazione ambientale soprattutto nella popolazione più giovane. Lo attesta infatti il progetto Eco School promosso nelle scuole di Formia. "È un progetto sempre della FEE in cui abbiamo coinvolto tutte le scuole del comune dalle elementari alle superiori per garantire una formazione alle nuove generazioni sul tema dell'educazione ambientale". Le attività quindi a Formia di certo non mancano, così come non è mancato l'entusiasmo della cittadinanza alla notizia di essere entrati tra gli undici comuni del Lazio ad aver ricevuto la bandiera blu. "Da ieri ricevo chiamate, messaggi, visite al comune da parte di cittadini orgogliosi di vedere la loro città finalmente valorizzata per l'offerta turistica ed ecologica che può offrire ai turisti, ma anche a chi ogni giorno la abita", rivela commosso il sindaco.