Folle inseguimento alle Mura Vaticane a due passi da San Pietro, 17enne sfreccia contromano Il 17enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e riaffidato in seguito ai genitori. L'automobile, invece, è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

A cura di Enrico Tata

Un inseguimento a due passi da San Pietro. Un ragazzo di 17 anni ha letteralmente seminato il caos per le strade del quartiere Prati, a due passi dal Vaticano. Ha ignorato l'alt dei carabinieri, probabilmente perché guidava senza patente, ha tentato una fuga tra automobilisti e pedoni per cercare di far perdere le sue tracce e infine ha imboccato una strada contromano, che però si è rivelata troppo stretta per il passaggio di due automobili e quindi, in pratica, senza uscita.

L'inseguimento a tutta velocità per le strade di Roma

Stando a quanto riportano i carabinieri, l'episodio è avvenuto nella notte di sabato 9 febbraio, intorno alla mezzanotte. Secondo le prime ricostruzioni, una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri ha notato il ragazzo a bordo di un'Audi A3 mentre sfrecciava a tutta velocità nei pressi delle Mura Vaticane in direzione via Angelo Emo. All'alt dei militari il 17enne non solo non si è fermato, ma ha anzi accelerato tentando di scappare. Ne è nato un inseguimento a velocità folle tra le vie del centro di Roma.

Ha imboccato una strada contromano ed è stato bloccato

Il giovane è stato bloccato in via della Madonna del Riposo: ha imboccato la via contromano e si è trovato di fronte una vettura che proveniva dalla direzione opposta. Non ha potuto fare altro che fermarsi e così i carabinieri lo hanno raggiunto e fermato. Risultato privo di patente, con l'automobile intestata a una persona attualmente irreperibile, il 17enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e riaffidato in seguito ai genitori. L'automobile, invece, è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.