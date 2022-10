Folla ai funerali di Aldo Abbrugiati, morto sul Raccordo in un incidente causato da un ubriaco Tantissime persone sono accorse ai funerali di Aldo, il ragazzo morto nella notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare a Roma.

A cura di Natascia Grbic

Si sono tenuti oggi i funerali di Aldo Abbrugiati, il giovane di vent'anni morto nella notte tra venerdì e sabato a in un'incidente tra quattro vetture a Roma, sul Grande Raccordo Anulare. Tantissime le persone che hanno voluto salutare per l'ultima volta il ragazzo, le cui esequie si sono svolte nella chiesa Santa Maria Porto della Salute in via Torre Clementina a Fiumicino, dove Aldo risiedeva insieme alla famiglia.

Un ragazzo che amava gli animali ed era sempre pronto ad aiutare gli altri: così viene descritto Aldo da chi lo conosceva e ancora non si dà pace per quanto accaduto nel fine settimana appena passato. La persona ritenuta responsabile dell'incidente, un uomo alla guida di una Bmw, è stata arrestata: sottoposta ai test per rilevare la presenza nel sangue di alcol e droga, è risultata positiva. Il guidatore era ubriaco, con untasso alcolemico superiore di molto al limite consentito dalla legge. Altre quattro persone rimaste coinvolte nell'incidente sono state portate in ospedale in codice rosso, in gravi condizioni. Non dovrebbero essere però in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto subito dopo l'uscita per Ostiense/Via del Mare. Sul posto immediato l'intervento della polizia stradale e dei soccorritori del 118, che hanno tentato di tutto per rianimare Aldo. Purtroppo il ragazzo, a causa della violenza dell'impatto, è morto praticamente sul colpo, e gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il corpo di Aldo, che risiedeva a Fiumicino e amava le arti marziali, è stato estratto dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco. Stava tornando a casa insieme agli amici.