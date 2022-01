Fiumicino: un operaio a lavoro sulla fibra ottica viene travolto da un’automobile, è grave Nella giornata di oggi, venerdì 14 gennaio, un operaio che stava lavorando sulla posa della fibra ottica è stato travolto da un’automobile a Fiumicino.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio.

Nella tarda mattinata della giornata di oggi, venerdì 14 gennaio, si è verificato un incidente a Fiumicino, comune del litorale romano. Verso le 11.30, infatti, in via del Faro all'altezza del campo sportivo "Vincenzo Cetorelli", a circa 300 metri dal McDonalds della cittadina, un operaio è stato travolto da un'automobile che è passata letteralmente sopra al suo corpo. A soccorrerlo è arrivato sul luogo, una volta allertato, il personale sanitario, sia in ambulanza che con l'elisoccorso: il ferito, in gravi condizioni, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

L'uomo si trovava in mezzo alla carreggiata insieme ad altri suoi colleghi per compiere dei lavori ad un tombino per la posa della fibra ottica lungo la strada che era rimasta percorribile in un solo senso di marcia. Pare che il veicolo sia sbucato all'improvviso e, non avendolo visto, lo abbia investito. Sul luogo dell'accaduto, infine, è arrivata la Polizia Locale di Fiumicino per gli accertamenti sulle cause che hanno portato l'automobile sul lato della strada in cui si stavano svolgendo i lavori e risalire all'esatta dinamica dell'incidente: per questa ragione è stato chiuso al transito un tratto di strada.

È il secondo incidente sul lavoro di oggi

L'uomo travolto dall'automobile a Fiumicino è il secondo incidente sul lavoro di oggi, venerdì 14 gennaio. A Frosinone, nel corso della mattina, infatti, un meccanico di 38 anni è morto schiacciato dal tir a cui stava cambiando uno pneumatico: nonostante il rapido intervento del 118, il 38enne è morto. L'impatto è risultato fatale e sul luogo sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco per estrarre la salma.