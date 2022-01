Aiuta camionista a cambiare la ruota, cede il cric: Cristian Marchesini muore schiacciato dal tir L’uomo, meccanico di 38 anni, stava cambiando la ruota a un camionista in difficoltà quando il cric ha ceduto, schiacciandolo.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è morto questa mattina nel parcheggio di un centro commerciale a Frosinone mentre stava svolgendo il proprio lavoro. Si tratta di un meccanico di 38 anni, Cristian Marchesini, rimasto schiacciato da un tir al quale stava cambiando la ruota. Ancora non è chiaro come abbia fatto il mezzo a cedere, se per un errore umano o per un difetto del cric: il 38enne stava lavorando sotto al tir per la sostituzione del pneumatico quando improvvisamente questo ha ceduto, schiacciandolo. Immediato l'intervento del 118, ma ogni soccorso è stato inutile. A causa del peso del tir, il 38enne è morto praticamente sul colpo. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto estrarre la salma di Cristian da sotto il mezzo.

Cristian Marchesini, residente a Supino, era molto conosciuto nella zona, dove era stimato come persona e come professionista. In seguito alla sua morte, la Procura di Frosinone ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ma nessun nome è scritto al momento sul registro degli indagati. "Purtroppo oggi la nostra comunità piange per un giovane che ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro – scrive in una nota il sindaco di Supino, Gianfranco Barletta – Sono sempre troppi gli incidenti mortali sul lavoro, oltre 1000 soltanto nei primi dieci mesi del 2021. Dietro questi numeri ci sono i nomi, i volti e le storie di uomini e donne che sono usciti di casa per svolgere il proprio lavoro e non ne hanno fatto più ritorno. Oggi il nome è quello di un nostro giovane concittadino, Cristian Marchesini. In questo giorno così doloroso esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza, a nome anche dell'amministrazione e di tutta la cittadinanza, alla mamma e alla famiglia del nostro concittadino. Non vorremmo più dover avere notizie di questo genere".