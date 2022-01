Finisce la storia fra il principe e la modella: “È circonvenzione di incapace, rivoglio i regali” Si è innamorato della modella bielorussa poco dopo essersi lasciato dalla moglie: oggi il principe Bonanno di Linguaglossa dice che si è trattato di circonvenzione di incapace e chiede indietro tutti i regali.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal profilo Facebook del principe.

L'amore fra il principe siciliano Giacomo Bonanno di Linguaglossa e la modella bielorussa Tanya Yashenko è scoccato nel 2019 ad una cena, ma si è chiuso in procura con un'inchiesta. La modella 35enne avrebbe approfittato delle fragilità del principe, 15 anni più grande, per ottenere regali: la denuncia da parte del nobile, arrivata un mese fa, è quella di circonvenzione di incapace. La loro relazione è iniziata circa due anni fa, dopo il primo incontro avvenuto ad una cena il 23 ottobre del 2019. In quel periodo il principe stava vivendo un periodo buio della sua vita: si è appena lasciato dalla moglie Christine che, insieme ai suoi figli, si è trasferita negli Stati Uniti.

Triste e vulnerabile, sarebbe stato sfruttato dalla modella che, nei panni della "sugar baby", ragazza attratta dall'uomo più grande e ricco, avrebbe approfittato del suo "sugar daddy" per chiedergli spese elevate e regali di grande valore. Come si legge oggi in un articolo de Il Corriere, secondo l'avvocato Armando Fergola, legale di Bonanno di Linguaglossa, questo fenomeno si verifica "nell’innamoramento" e "obnubila il cervello fino quasi a rendere una persona incapace di intendere e di volere, soprattutto negli over 50".

I regali dello sugar daddy: ecco cosa chiede indietro il principe

Da quell'ottobre 2019, in poco tempo, la relazione fra il principe e la modella è stata ufficializzata. Insieme hanno compiuto numerosi viaggi in Italia arrivando a Milano, all'Argentario e a Ponza, ma anche nell'intero globo visitando anche la Svizzera, Cannes, Monte Carlo, San Diego, Beverly Hills, le Maldive e Dubai: il principe, da sempre amante dei viaggi, lavora come consulente sulle mete esclusive. Ai viaggi, però, si sono aggiunti altri regali: una Mercedes Glc 220 d 4 Matic dal valore 83 mila euro; l'affitto di un appartamento a piazza di Spagna per un totale di altri 18 mila euro; la partecipazione all'acquisto di un b&b dal costo di 58mila euro, a cui vanno sommate le decine di bonifici di 80mila euro.

Leggi anche Emergenza freddo a Roma: il piano del Campidoglio e le linee guida contro il gelo

Nel 2020 la relazione ha iniziato la fase di tracollo e, nel corso dei numerosi litigi, la modella bielorussa ha cominciato ad insultare pesantemente il principe che, in preda ai sensi di colpa, è arrivato a prometterle di farsi perdonare con il pagamento di un'automobile o dell'affitto. L'amore da parte di Tanya Yashenko era soltanto un modo per ottenere una vita ricca ed esclusiva? L'inchiesta farà chiarezza, nel frattempo è questo il dubbio che assale il principe della casata siciliana che, soltanto lo scorso marzo, scriveva su Facebook "My future wife" (la mia futura moglie), nelle foto scattate insieme alla modella.