Finisce fuori strada dopo una serata con gli amici: morto operaio di 39 anni Incidente mortale a Ceccano, in provincia di Frosinone. Erano circa le 2.00 del mattino quando un 39enne è finito fuori strada mentre tornava a casa dopo una serata a casa di amici. L'impatto non gli ha lasciato scampo. L'alta velocità o un colpo di sonno le cause più probabili.

Ennesimo incidente stradale mortale nella notte a Frosinone. Erano circa le 2.00 del mattino di oggi, venerdì 29 dicembre, quando un uomo di trentanove anni ha perso il controllo della vettura che stava guidando sulla strada regionale 637, finendo per schiantarsi fuori strada. Quando il personale medico del 118 è arrivato sul posto, nel tratto di strada tra Frosinone e Ceccano, purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso del conducente: quando è stato estratto dalle lamiere era già senza vita.

Da quanto si apprende il trentanovenne, un operaio della zona, stava tornando a casa dopo aver passato una serata tra amici quando per cause ancora da chiarire ha perso il controllo della sua vettura. Sul posto i carabinieri della compagnia di Frosinone che hanno aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica dell'incidente. Al momento non risultano coinvolti nel sinistro altri mezzi o persone. Le ipotesi più probabili sono quelle dell'alta velocità o del colpo di sonno.

È l'ennesimo grave incidente in Ciociaria in questi giorni di festa. Lo scorso 27 dicembre ha perso la vita Alessio Dell'Uomo, 23enne di Alatri che stava tornando a casa da Bari, dove frequentava la scuola per sottoufficiali della Guardia di Finanza. Il giovane viaggiava sulla sua auto quando, nel territorio di Tecchiena, frazione di Alatri, si è verificato lo schianto con un furgone che proveniva dall'opposta direzione di marcia: l'impatto, violentissimo, non gli ha purtroppo lasciato scampo e Alessio è morto nonostante i soccorsi. Sulla Frosinone-Mare invece in un incidente è rimasto gravemente ferito un bambino.