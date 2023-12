Grave incidente tra due auto sulla Frosinone-Mare, ci sono feriti: un bambino in ospedale Sul posto è arrivata l’eliambulanza per trasportare i feriti in ospedale nel più breve tempo possibile. Almeno due le persone ferite, tra cui un bambino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 dicembre, lungo la statale 699 dell'Abbazia di Fossanova, anche detta Frosinone Mare. Secondo le prime informazioni, due veicoli si sono scontrati all'altezza del chilometro nove in provincia di Latina: almeno due le persone ferite, tra cui anche un bambino. Sarebbe proprio quest'ultimo a essere stato trasportato in ospedale con l'eliambulanza.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco, il 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti della dinamica, la messa in sicurezza della strada e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Il traffico nella zona è completamente bloccato e non si sa quando la circolazione potrà tornare alla normalità.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di indagine. Non è chiaro come abbiano fatto i due veicoli a scontrarsi: saranno le forze dell'ordine, una volta terminati i rilievi, ad accertare eventuali responsabilità. Molto probabilmente i conducenti di entrambi i veicoli saranno sottoposto ai test di routine per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droghe. Si tratta di esami che vengono sempre effettuati in caso di incidenti stradali, soprattutto se gravi. A quanto si apprende, si tratterebbe di uno scontro frontale.