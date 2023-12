Chi era Alessio Dell’Uomo, il 23enne morto in un terribile incidente ad Alatri Secondo le prime ricostruzioni, il giovane aveva appena finito di trascorrere le feste di Natale ad Alatri insieme alla sua famiglia e stava tornando a Bari, dove frequentava la scuola sottoufficiali della Guardia di Finanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Alessio Dell'Uomo è morto all'età di 23 anni in un terribile incidente avvenuto ad Alatri, provincia di Frosinone. Stando a quanto si apprende, il ragazzo era alla guida della sua automobile sulla strada provinciale 34 ed era diretto a Tecchiena, Frazione di Alatri. Per motivi ancora da accertare, la vettura si è scontrata con un camion. Il 23enne è morto praticamente sul colpo.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane aveva appena finito di trascorrere le feste di Natale ad Alatri insieme alla sua famiglia e stava tornando a Bari, dove frequentava la scuola sottoufficiali della Guardia di Finanza. Era residente proprio ad Alatri, dove Alessio e la sua famiglia sono molto conosciuti.

Il messaggio d'addio pubblicato sui social da un parente del ragazzo e ripreso dal quotidiano locale Tg24.info: "Eri a casa in questi giorni abbiamo parlato avevi il sorriso stampato sul tuo viso la soddisfazione del tuo percorso nella guardia di finanza, l atteso giuramento che stava per arrivare e invece è arrivato il destino maledetto che ti ha portato via nel periodo più bello della tua vita… La telefonata di questa mattina mi ha distrutto “Alessio è morto, Alessio è morto in un incidente” ancora non riesco a crederci !! RIP e dacci tanta forza per affrontare questo enorme dolore".

Come detto, Alessio è morto praticamente sul colpo e a nulla sono serviti i tentativi di salvargli la vita da parte dei soccorritori. Gli operatori del 118 hanno chiesto l'invio immediato di un'eliambulanza per trasportare d'urgenza il ragazzo a Roma, ma non c'è stato niente da fare. Purtroppo lo schianto è stato troppo violento.