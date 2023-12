Incidente stradale tra Alatri e Ferentino, morto il 23enne Alessio Dell’Uomo Stando a quanto si apprende, nell’incidente avvenuto a Tecchiena, frazione di Alatri, ha perso la vita Alessio Dell’Uomo, 23 anni. Il ragazzo viaggiava a bordo della sua automobile, che si è scontrata con un furgone per cause ancora da accertare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Incidente stradale mortale nel corso della mattina di oggi, mercoledì 27 dicembre, sulla strada Provinciale ‘Pietra Bianca', che collega la frazione Tecchiena di Alatri con la superstrada Ferentino-Sora-Cassino.

Stando a quanto si apprende, ha perso la vita Alessio Dell'Uomo, 23 anni. Il ragazzo viaggiava a bordo della sua automobile, che si è scontrata con un furgone per cause ancora da accertare. L'impatto è stato così violento che non ha lasciato scampo al 23enne. Soccorso dal personale sanitario del 118 di Frosinone, gli operatori hanno disposto il trasferimento d'urgenza del ferito a Roma a bordo di un'eliambulanza. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare e ogni tentativo di salvare la vita ad Alessio si è rivelato inutile.

Dell'incidente si stanno indagando i carabinieri della stazione locale, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dello scontro e di accertare responsabilità.

Stando a quanto ricostruito, Dell'Uomo era un allievo della scuola sottoufficiali della Guardia di Finanza ed era tornato ad Alatri per le feste di Natale. Residente ad Alatri, stava facendo ritorno a Bari. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la Polizia municipale per la gestione del traffico.

In aggiornamento.