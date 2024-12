Finisce con la moto contro un palo: Riccardo Minelli muore a 27 anni, ferita la passeggera 23enne

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Riccardo Minelli

Era originario di Nepi in provincia di Viterbo Riccardo Minelli, il ventisettenne morto in un incidente stradale in viale della Liberazione a Milano. Il sinistro è avvenuto nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre, in zona Porta Nuova. Per Riccardo non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. A rimanere coinvolta nell'incidente è stata solo la moto di cui era alla guida, che è finita contro un palo.

A bordo del veicolo a due ruote c'era anche una ragazza di ventitré anni. Riccardo Minelli si era laureato in Giurisprudenza alla Luiss Roma e si era trasferito a Milano, dove lavorava in una società di consulenza legale internazionale. I funerali sono in programma domani, venerdì 20 dicembre, nella chiesa del Duomo. L'amministrazione comunale di Nepi durante le esequie ha proclamato il lutto cittadino.

L'incidente a seguito del quale è morto Riccardo Minelli

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine al momento in cui si è verificato l'incidente in cui è rimasto gravemente ferito Riccardo erano circa le ore 2, la moto stava transitando lungo viale della Liberazione. Alla guida c'era il ventisettenne mentre come passeggera una ragazza. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, la moto ha sbandato ed è finita contro un palo. L'impatto è stato violento e i due sono stati sbalzati dalla sella.

Riccardo morto in ospedale, ferita lievemente la passeggera

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso. Presenti sul luogo del sinistro l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. I soccorritori hanno rianimato Riccardo praticandogli il massaggio cardiocircolatorio e lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda.

Purtroppo il suo quadro clinico è precipitato fino al decesso. La ventitreenne, che viaggiava come passeggera, è stata soccorsa e trasportata in codice giallo al Policlinico. Da quanto si apprende fortiunatamente ha solo ferite lievi e non rischia di morire. Si è trattato di un incidente autonomo, non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Presenti sul luogo del sinistro gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno svolto i rilievi scientifici e riscotruito la dinamica dell'accaduto.