Finale di Coppa Italia 2024 a Roma: strade chiuse, divieti e orari dei mezzi il 15 maggio La finale di Coppa Italia a Roma tra Atalanta e Juventus è in programma stasera, mercoledì 15 maggio all’Olimpico. Ecco il piano mobilità, le strade chiuse, gli orari dei mezzi e come arrivare allo stadio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Il trofeo della Coppa Italia Frecciarossa 2024 (Foto LaPresse)

Si disputa oggi la Finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Atalanta e Juventus allo stadio Olimpico alle ore 21. Stasera la squadra di Gian Piero Gasperini sogna il suo primo trofeo contro la Juventus di Massimiliano Allegri, che vuole rialzarsi e portare a casa almeno una coppa in questa stagione.

Per l'occasione sono state disposte modifiche al traffico con strade chiuse e divieti, così come il prolungamento degli orari delle metro e il potenziamento delle linee bus per raggiungere lo Stadio Olimpico. È previsto un ticket giornaliero gratuito per l'utilizzo del trasporto pubblico della Capitale per i tifosi che hanno acquistato il biglietto per la partita.

Strade chiuse e divieti per la Finale di Coppa Italia

In occasione dell'appuntamento con la Finale di Coppa Italia, l'intera zona dello stadio Olimpico è sottoposta a modifiche con diverse ore di anticipo rispetto all'inizio della gara. In particolare, alle strade dove il parcheggio è normalmente vietato in occasione degli eventi dell'Olimpico, subisce variazioni anche il traffico veicolare. Ecco l'elenco dei divieti di sosta imposti per la Finale tra Atalanta e Juventus.

via della Macchia della Farnesina;

viale Alberto Blanc;

viale Tommaso Tittoni;

piazzale e viale Giuseppe Volpi;

viale della XVII Olimpiade,

tratto compreso tra viale Tiziano ed il viadotto di Corso Francia;

area di parcheggio Tor di Quinto (lato Circolo Marina Militare) direzione centro;

via Austria;

via Belgio;

via Svezia;

via Norvegia;

via Dorando Pietri;

piazzale Clodio, su entrambi i lati del senso unico di marcia a circolazione rotatoria, compresi i parcheggi centrali e l’area di sosta racchiusa tra viale Falcone e Borsellino e via Casale Strozzi;

largo Rosario Livatino;

piazzale Maresciallo Giardino;

lungotevere della Vittoria;

piazza del Fante;

lungotevere Oberdan (ambo i lati);

piazza Monte Grappa;

lungotevere Flaminio, tratto davanti al Ponte della Musica; via dei Monti della Farnesina.Ecco invece di seguito l' elenco delle strade chiuse al traffico per la partita di stasera all'Olimpico, a partire dal pomeriggio.

per la partita di stasera all'Olimpico, a partire dal pomeriggio. viale Tor di Quinto, nel tratto compreso tra via Civita Castellana e piazzale di Ponte Milvio;

lungotevere Maresciallo Diaz, tra via Antonino di San Giuliano e piazza Lauro De Bosis;

Ponte Duca d’Aosta;

lungotevere Maresciallo Cadorna;

lungotevere Federico Fellini;

piazzale Maresciallo Giardino;

lungotevere della Vittoria;

piazza del Fante;

lungotevere Oberdan;

piazza Monte Grappa;

via dei Monti della Farnesina.

A che ora chiudono le metro a Roma il 15 maggio

Per mercoledì 15 maggio è previsto il prolungamento dell'orario di tutte le metropolitane della Capitale (A,B,B1 e C) fino all'1.30 di notte, con il potenziamento di tutte le linee del trasporto pubblico in direzione stadio Olimpico e navette dedicate al trasporto delle persone con disabilità.

Come raggiungere lo Stadio Olimpico

Arrivare allo stadio Olimpico con i mezzi pubblici è possibile utilizzando il tram 2 che raggiunge piazza Mancini da piazzale Flaminio (dove si trova l'omonima stazione della linea A della metro), ma anche con altre linee di autobus:

23 (via Pincherle-piazzale Clodio),

31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio),

32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento),

53 (che collega il Centro e i Parioli con piazza Mancini),

69 (largo Pugliese-piazzale Clodio),

70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio),

89 (stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio),

168 (stazione Tiburtina-largo Maresciallo Diaz),

200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini),

201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini),

226 (Grottarossa-piazza Mancini),

280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini),

301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A),

446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini),

628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina),

910 (piazza Indipendenza-piazza Mancini),

911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini) e

982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade).

Ci sono poi alcune linee che fermano a piazzale Flaminio/metro A. Da qui si può proseguire verso lo stadio Olimpico con il 2.

61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A),

160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio)

490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A)

495, che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazza Flaminio che a piazzale Clodio.

Come usufruire del ticket giornaliero gratis per i tifosi

Con il biglietto per la partita tra Atalanta e Juventus di Coppa Italia, del 25 maggio 2024 allo Stadio Olimpico, i tifosi possono ricevere un ticket per viaggiare con il trasporto pubblico gratuitamente per l'intera giornata in occasione dell'evento. Anche nella giornata di oggi, prima della partita, ci si può collegare alla pagina di Atac dedicata all'iniziativa e seguire le istruzioni, indicando il codice del biglietto acquistato per la Finale, e-mail e numero del cellulare.