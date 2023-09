Filma automobilista in fiamme, posta video online ma non si ferma: per il pm è omissione di soccorso Scattata l’accusa di omissione di soccorso nei confronti dell’uomo che ha filmato l’automobilista in fiamme sul raccordo lo scorso febbraio: ha pubblicato il video online, ma non ha fornito aiuto né allertato le forze dell’ordine.

A cura di Beatrice Tominic

L’uomo in fiamme sul Gra

"A zì, hai pijato foco!", ha detto mentre filmava percorrendo il Grande Raccordo Anulare. Alla sua destra un'automobile accostata che ha preso fuoco e vicino l'automobilista che fino a poco prima si trovava al volante. In fiamme anche lui: è il pittore di 53 anni Francesco Sandrelli, morto a un mese e mezzo di distanza da quel giorno.

Per quanto accaduto la pm ha accusato Adriano S., l'autore del video, di omissione di soccorso e rischia il processo. "Non si è fermato per prestare soccorso e non ha chiamato il 112", come riporta la Repubblica. Notificata la chiusura delle indagini.

Il video postato online

"Questo lo mandiamo a Welcome to Favelas. Il signore ha preso fuoco – dice la voce della persona al volante – Senti che callo, mamma mia. A zì, hai pijato foco!". Dopo aver superato l'uomo e la macchina in fiamme, prosegue il suo giro.

È successo il 6 febbraio scorso. Sandrelli era all'interno della sua automobile, una Volkswagen, quando nell'abitacolo si scatena un incendio. Va a fuoco la tappezzeria, ma le fiamme in breve tempo avvolgono tutta l'automobile. Il pittore fa in tempo ad uscire dal veicolo, prova ad allontanarsi, ma nel frattempo viene avvolto dalle fiamme anche lui. Succede sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dell'uscita di Casal del Marmo, direzione Aurelia.

L'omissione di soccorso e la pubblicazione online

Le automobili percorrono la strada, libera dal traffico. All'interno di un'altra auto, passa anche quella in cui Adriano S. viaggia al fianco di un amico che rallenta: da lontano avevano notato la colonna di fumo sprigionata dalla Volkswagen. Lui ha il telefonino in mano, riprende la scena, ma l'auto non si ferma. Anzi, accelera dopo aver chiuso il video. È nuovamente Adriano S. a mandare il video alla pagina Instagram che, dopo averlo inizialmente pubblicato, decide di rimuoverlo.

Le dichiarazioni di Adriano S.

"Sono pentito, vivo nel rimorso", ha dichiarato l'uomo che ha ripreso la scena a poco più di un mese dalla morte di Sandrelli. "Non era sdraiato, poteva fare qualcosa e peggiorare le cose – ha aggiunto – I carabinieri non erano lontani". L'uomo è stato identificato dopo aver lasciato un commento sotto al post della pagina di una testata. "Ero scollegato dalla realtà, vorrei incontrare la famiglia", ha aggiunto.