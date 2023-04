Indagato l’uomo che ha filmato automobilista avvolto dalle fiamme senza fermarsi: “A zi hai pijato foco” Un uomo ha ripreso la scena, ma invece di fermarsi a prestare soccorso ha commentato ironicamente: “A zi hai pijato foco? ….. Senti che callo mamma mia. Questo lo mandiamo a Welcome to favelas”. L’automobilista avvolto dalle fiamme è poi morto in seguito alle ustioni.

L’uomo in fiamme sul Gra

È il 6 febbraio scorso. Una macchina prende fuoco sul Grande Raccordo Anulare, l'automobilista esce dall'abitacolo completamente avvolto dalle fiamme. Un uomo riprende la scena, ma invece di fermarsi a prestare soccorso commenta ironicamente: "A zi hai pijato foco? ….. Senti che callo mamma mia. Questo lo mandiamo a Welcome to favelas". E il video della scena, in effetti, è stato pubblicato online. L'uomo è adesso indagato.

L'automobilista è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato con un'eliambulanza in condizioni gravi al pronto soccorso, dove è morto a causa delle ustioni. Il fatto è avvenuto all'altezza dell'uscita di Casal del Marmo, direzione Aurelia.

Stando a quanto riporta La Repubblica, l'uomo è stato denunciato dai familiari della vittima, che adesso chiedono giustizia. E così la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omissione dii soccorso. Sul caso sta indagando la pm Clara De Cecilia, che ha già affidato l'incarico a un perito.

A causa dell'incidente e dell'incendio fu chiusa la sola corsia di marcia altezza Casal Del Marmo al chilometro 3.099 del Grande Raccordo Anulare. Dopo circa due ore, intorno alle 14, la circolazione fu ripristinata una volta terminate le operazioni di soccorso, di spegnimento delle fiamme e di rimozione dell'automobile. Ancora da chiarire restano, tuttavia, le cause dell'incendio: come ha fatto la macchina a prendere completamente fuoco e come ha fatto l'automobilista ad accorgersi delle fiamme soltanto all'ultimo, quando ormai i suoi vestiti avevano preso fuoco? Cosa più grave, perché gli automobilisti non hanno chiamato subito aiuto e non si sono fermati a soccorrere l'uomo?