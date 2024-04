video suggerito

Macabra scoperta in centro a Viterbo: uomo trovato senza vita in casa, morto da settimane La segnalazione partita dai vicini di casa che sentivano provenire cattivo odore dall’appartamento. Poi la macabra scoperta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da tempo avevano iniziato a sentire dell'odore forte e acre provenire da uno degli appartamenti vicino al loro. Così alcuni residenti del centro di Viterbo, in una delle palazzine di via Saffi, poco distante da piazza delle Erbe, hanno deciso di allertare le forze dell'ordine. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati gli agenti delle forze dell'ordine.

La macabra scoperta

Non appena allertati sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della volante della polizia di Stato. Raggiunto l'appartamento, verso le 14, si sono introdotti nell'abitazione. Qualche passo e hanno effettuato la macabra scoperta. All'interno dell'abitazione si trovava il corpo di un uomo, senza vita, come riporta Tuscia Web.eu. A sprigionare il cattivo odore, il cadavere.

L'arrivo della polizia scientifica

Non appena rinvenuto il corpo senza vita nell'appartamento di via Saffi, gli agenti della polizia di Stato sono stati raggiunti dai colleghi della polizia scientifica. Saliti nell'abitazione, hanno iniziato a svolgere i rilievi del caso, per accertare l'identità dell'uomo, cercare di stabilire le cause della morte e la data del decesso.

Leggi anche Philip Rogosky trovato senza vita in un parco a Roma: era scomparso da più di due mesi

Ancora non è chiaro cosa possa essere accaduto. Ciò che sembra essere certo è che l'uomo si trovasse in casa, privo di vita, ormai da diversi mesi. A fare chiarezza su questo proprio gli agenti della polizia scientifica che hanno analizzato il cadavere. Lo stato di decomposizione in cui si trovava il corpo al momento della scoperta indicherebbe una morte precedente di almeno qualche settimana, se non di qualche mese. Ma le indagini e gli accertamenti continuano.