Automobilista prende fuoco dopo incidente sul Gra, lo riprendono ma non lo aiutano (video) Gli fanno un video mentre prende fuoco sul Gra, dopo un incidente con la sua auto, ma non si fermano ad aiutarlo. L’uomo è grave in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

L’uomo in fiamme sul Gra

"Stai prendendo fuoco" gridano delle persone, il finestrino dell'auto è chiuso, rallentano lievemente la marcia per ‘godersi' la scena, per poi ripartire. Immortalano il tutto, ma non si fermano a prestare soccorso. Non solo, inviano le immagini a Welcome to Favelas, una nota pagina Instagram, che pubblica i contenuti degli utenti. Nel video viene ripreso il Grande Raccordo Anulare, a farlo con il telefonino è una delle persone che viaggiano all'interno della macchina.

In lontananza si vede un'auto in fiamme ferma al lato della carreggiata, poco dopo l'uscita per Casal del Marmo, via Selva Candida e via Boccea, che diventa sempre più vicina. Accanto ad essa c'è un uomo che si trova in difficoltà, improvvisamente le fiamme lo raggiungono partendo dai pantaloni e diffondendosi sul suo corpo. L'altra auto gli sta proprio davanti. "Madonna che caldo" dicono all'interno della vettura prima di continuare il tragitto senza fermarsi, mentre l'uomo, un cinquantenne che ora è in gravi condizioni, viene avvolto dalle fiamme.

L'uomo in fiamme è grave in ospedale

I fatti risalgono alla tarda mattinata di ieri, lunedì 6 febbraio, e si sono verificati lungo il Gra, in corsia esterna. Secondo quanto ricostruito finora l'auto prima di incendiarsi, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte della polizia strada, che è intervenuta sul posto per gli accertamenti del caso, si è schiantata contro il guardrail che costeggia la carreggiata. Data la dinamica del sinistro è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati con la squadra 9/A e hanno dato il via alle operazioni di spegnimento.

Le condizioni di salute del conducente avvolto dalle fiamme sono parse fin da subito gravissime ed è intervenuta un'eliambulanza, che è atterrata poco distante dal luogo dell'incidente. Il personale sanitario lo ha preso in carico e lo ha trasportato in volo in ospedale. Per il veicolo in fiamme e per agevolare l'intervento dei soccorritori la strada è stata chiusa solo nella corsia di marcia all'altezza di Casal del Marmo, al chilometro 3.099, in direzione Aurelia. Terminate le operazioni è stata riaperta.