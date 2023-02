Incidente sul Grande Raccordo Anulare, auto in fiamme: conducente gravissimo, soccorso da elicottero Intorno alle 12 di oggi, lunedì 6 febbraio, una macchina si è schiantata contro il guard rail, si è incendiata e poi è esplosa all’altezza di Casal del Marmo.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente sul Grande Raccordo Anulare all'altezza di Casal del Marco. Intorno alle 12 di oggi, lunedì 6 febbraio, una macchina si è schiantata contro il guard rail, si è incendiata e poi è esplosa. Il conducente è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118, che hanno chiesto il supporto di un'eliambulanza, date le condizioni di salute dell'uomo, apparse fin da subito gravissime. Sul posto è quindi arrivato un elicottero, che ha trasportato il ferito al pronto soccorso. I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in salvo l'uomo e di spegnere l'incendio che ha avvolto e distrutto l'automobile coinvolta nell'incidente.

A causa dell'incidente è stata chiusa la sola corsia di marcia, altezza Casal Del Marmo al chilometro 3.099, con code che si sono formate tra Via Cassia e Via Casal del Marmo in carreggiata esterna. Dopo circa due ore, intorno alle 14, è stata ripristinata la circolazione.

A Roma una donna di 49 anni è morta dopo essere stata investita ieri, intorno alle 20.15, sul lungotevere Flaminio, nel cuore della Capitale. La signora è stata presa in pieno da una Fiat Punto, condotta da un uomo di 68 anni. La donna è morta dopo essere stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico Agostino Gemelli. I medici non hanno potuto fare nulla per salvare la vita alla 49enne, troppo gravi le ferite riportate nell'incidente.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati gli agenti del gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale, che si sono occupati dei rilievi del caso. L'automobile è stata sequestrata. Il conducente, annotano i vigili, si è fermato a prestare i primi soccorsi.