video suggerito

Si rifugia in un furgone e prende fuoco: ustionato gravemente su corpo, mani e piedi un 45enne Ustioni di primo grado su tronco, mani e piedi: i residenti della zona lo hanno sentito urlare dal dolore mentre scendeva dal furgoncino e hanno fatto scattare l’allarme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Un boato e poi le fiamme. È successo nella notte, in zona Serpentara, nel quadrante nord est della capitale. Qui, in via Luigi Lablache, un uomo di 45 anni che da tempo viveva senza fissa dimora ha trovato rifugio in un furgoncino. Ma proprio nel veicolo alle 2.48 della sera è scoppiato un incendio.

Il rogo all'interno del furgone

Si era già fatta sera quando il quarantacinquenne è entrato nel furgoncino in via Lablache. Aveva notato il veicolo, un Ford Transit, quando ha deciso di trovare riparo al suo interno. Il veicolo, però, ha presto preso fuoco. Sul posto, non appena scattato l'allarme, alle 2.48 circa sono arrivati gli agenti del vicino commissariato di Fidene 1, le squadre dei vigili del fuoco e gli operatori del 118.

Sono loro che hanno trasportato d'urgenza in ospedale il quarantacinquenne. I pompieri hanno provveduto subito a spegnere l'incendio, scoppiato per cause imprecisate. Sono in corso le indagini dei poliziotti del gruppo Fidene 1.

L'arrivo dei soccorsi: come sta il 45enne

Ad allertare i soccorsi i residenti che hanno notato fumo e fiamme dal furgoncino e hanno sentito il quarantacinquenne urlare. L'uomo è sceso gridando dal furgone e ha attirato l'attenzione dei presenti che hanno subito chiamato i soccorsi.

L'uomo lamentava bruciature su tutto il corpo. Il team di medici e infermieri hanno trasportato d'urgenza il quarantacinquenne nel vicino ospedale Sant'Andrea, dove è stato ricoverato d'urgenza in codice rosso. Ha riportato ustioni di primo grado sul tronco, sulle mani e sui piedi. Fortunatamente, secondo quanto riportano fonti ufficiali, non sembra essere in pericolo di vita.

Incendi a Roma brucia discarica abusiva ad Ardea

Non si tratta dell'unico incendio che ha colpito la capitale nelle ultime ore. Questa mattina il litorale a sud della capitale si è risvegliato avvolto da una nuvola di fumo denso e nero: ad Ardea è andata a fuoco una discarica abusiva di pneumatici.

Massima allerta nella zona, dove sono in corso gli accertamenti sulla qualità dell'aria e i livelli di inquinamento da parte di Arpa e della Asl di Roma 6. Nel frattempo, in attesa di un'ordinanza che sembra sia destinata ad arrivare nelle prossime ore, l'unica raccomandazione è quella di chiudere le finestre, come consigliato anche dalla pagina stessa del comune di Albano Laziale.

L'incendio ad Ardea di lunedì 8 aprile.

Tram a fuoco in centro a Roma: cosa è successo

Nella serata di ieri, domenica 7 maggio, verso le 23, anche in centro a Roma si è registrato un principio di incendio, che si è sviluppato sul tetto di un tram della linea 3, che stava transitando lungo via Marmorata. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l'innesco: secondo una prima ricostruzione avrebbero preso fuoco alcune foglie che si erano depositate sul tetto del bus.

Il tram non ha subito danni significativi, tornerà in servizio dopo i necessari accertamenti. Nel frattempo, ieri sera, la linea è stata interrotta per circa una trentina di minuti, come hanno comunicato da Atac. All'interno della vettura, al momento del principio di incendio, si trovavano circa 10 passeggeri, messi in salvo dal conducente del mezzo che li ha fatti scendere immediatamente dal tram: non sono stati registrati intossicati né feriti.

Attico in fiamme: un intossicato

Lievi ustioni e un'intossicazione per il proprietario dell'appartamento che ha preso fuoco ieri sera, verso le ore 20. In fiamme attico e superattico in via Vittorio Caprioli, in zona Fidene, a poca distanza dal Grande Raccordo Anulare. I locali sono stati interdetti in attesa di verifiche.