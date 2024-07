video suggerito

Sette pompieri in ospedale, hanno inalato gas tossico in un incendio a Roma I vigili del fuoco erano intervenuti per un rogo è scoppiato all’interno di un deposito di frutta e verdura in via di Prato Cornelio ad Acilia, Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sette vigili del fuoco sono finiti in ospedale dopo un intervento per un incendio divampato nel pomeriggio di ieri, sabato 13 luglio, ad Acilia, Roma. Stando a quanto si apprende, un rogo è scoppiato all'interno di un deposito di frutta e verdura in via di Prato Cornelio. Le fiamme hanno avvolto un capannone di circa 800 metri quadrati in zona San Giorgio, non distante da alcuni palazzi.

I pompieri, tuttavia, non hanno riportato ferite a causa del fumo o delle fiamme, ma per via dei gas inalati. Da alcune celle frigorifere, infatti, sono fuoriusciti gas refrigeranti e poliuretano che, in caso di contatto con le fiamme, possono diventare pericolosi per la salute. Investiti da questa ondata di sostanze tossiche, i vigili del fuoco sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non sono gravi. Da chiarire se i pompieri indossassero le protezioni previste proprio per questo tipo di interventi.

Stando a quanto si apprende, l'incidente si è verificato quando i pompieri stavano cercando di sfondare una delle porte delle celle frigorifere interessate dall'incendio. Dopo averla abbattuta, i vigili del fuoco sono stati investiti dai gas e il capo squadra è rimasto lievemente ferito a un dito.