Devastante incendio alla Farla di Latina, la nuvola di fumo è immensa: “Tenere chiuse le finestre” Il rogo è divampato per cause ancora da accertare nella tarda serata di ieri, lunedì 15 luglio. L’incendio ha completamente distrutto lo stabilimento. Evacuato tutto il personale. L’ordinanza del sindaco: “Tenere chiuse le finestre, possibili pericoli per la salute”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Un devastante incendio ha distrutto un capannone della Farla di Latina. Si tratta di un'azienda che, come si legge sul sito, ha come soci tutti farmacisti e opera a livello regionale "nel campo della distribuzione intermedia di medicinali e prodotti parafarmaceutici". Il rogo è divampato per cause ancora da accertare nella tarda serata di ieri, lunedì 15 luglio. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco. Altissima la colonna di fumo che si è alzata dal luogo dell'incendio. Per precauzione il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha firmato un'ordinanza con cui chiede ai cittadini di tenere chiuse le finestre.

L'incendio che ha devastato la Farla, evacuato tutto il personale

L'incendio ha interessato l'azienda Farla, che si trova al chilometro 51 di via dei Monti Lepini, alle porte della città di Latina. In pochi istanti il rogo, stando a quanto si apprende, ha avvolto l'intero stabilimento e tutto il personale è stato evacuato. Le fiamme hanno distrutto il tetto della struttura e tutto ciò che c'era al suo interno. Sul posto Protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri e due ambulanze. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato dai fumi. Ancora in corso di accertamento le cause dell'incendio.

L'ordinanza del sindaco: tenere chiuse le finestre

Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha firmato un'ordinanza a scopo precauzionale con cui chiede ai cittadini di chiudere le finestre e le porte delle case che si trovano a una distanza lineare di almeno un chilometro dallo stabilimento della Farla. L'obbligo ha durata di due giorni.

L'incendio, si legge nel testo dell'ordinanza, "ha richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, si sono sviluppate dall’opificio, consistenti emissioni di fumo, le quali stanno interessando tutte le aree circostanti lo stesso". Inoltre le emissioni "possono provocare forme di pregiudizio alla salute pubblica non essendo allo stato conosciute le cause che hanno provocato il richiamato evento e soprattutto i materiali oggetto dell’intervenuto incendio".

La ASL di Latina, alle ore 23,47, ha comunicato "per le vie brevi possibili pericoli per la popolazione , in conseguenza del suddetto evento". In corso anche le analisi dell'Arpa, i cui risultati, però, saranno pubblicati soltanto nella gironata di oggi.