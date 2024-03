Fila lunghissima a piazza di Pietra per l’inaugurazione di Con Mollica o Senza a Roma Il primo negozio romano di Donato De Caprio, diventato famoso su TikTok con il suo tormentone: ‘Con mollica o senza?’, è aperto da sabato in piazza di Pietra, nel cuore della Capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Centinaia di persone in fila in pieno centro storico a Roma per assaggiare i panini di Con Mollica o Senza. Il primo negozio romano di Donato De Caprio, diventato famoso su TikTok con il suo tormentone: ‘Con mollica o senza?', è aperto da sabato in piazza di Pietra, nel cuore della Capitale.

Il segreto del successo è semplice. Prima la richiesta ai clienti: ‘Con mollica o senza?'. Poi la farcitura con ingredienti tipici napoletani. Tutto è cominciato per caso, come ha raccontato lo stesso De Caprio sul suo sito, dove è possibile ordinare i suoi prodotti da tutto il mondo. Prima, infatti, era un semplice commesso di una gastronomia napoletana. "Amavo il mio lavoro ed ero orgoglioso di servire i migliori panini della città. Non sapevo che la mia vita stava per prendere una svolta inaspettata. Un giorno ho deciso di divertirmi e ho iniziato a realizzare video TikTok durante le pause. Non avrei mai immaginato che questi video avrebbero cambiato la mia vita per sempre"-

Con TikTok è arrivato il successo e De Caprio ha aperto una propria gastronomia a Napoli. "Le persone sono accorse nel nostro negozio non solo per il cibo delizioso, ma anche per la possibilità di incontrare la persona che faceva i video dei panini su TikTok che avevano imparato ad amare". Grazie al successo della gastronomia a Napoli, De Caprio ha aperto un negozio a Milano e adesso anche a Roma, nel cuore del centro storico di Roma. Su TikTok ormai ha raggiunto oltre 4 milioni di follower. Chissà se i suoi panini ‘con mollica o senza' avranno successo anche nella Capitale. Se guardiamo la fila nel giorno di inaugurazione, la risposta sembrerebbe essere positiva.

