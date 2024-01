Con Mollica o Senza apre in centro a Roma: arrivano nella Capitale i famosi panini napoletani L’annuncio è stato dato ieri su Instagram: presto aprirà un negozio nel centro storico di Roma, anche se ancora non è stato reso pubblico l’indirizzo esatto. “Stiamo per aprire il terzo Con Mollica o Senza”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Arrivano a Roma i famosi panini di ‘Con Mollica o Senza'. A Napoli sono ormai un'istituzione, ma spopolano in tutta Italia grazie ai video postati su Instagram e TikTok. "Con mollica o senza?", la domanda diventata un tormentone.

L'annuncio è stato dato ieri su Instagram: presto aprirà un negozio nel centro storico della Capitale, anche se ancora non è stato reso pubblico l'indirizzo esatto. "Stiamo per aprire il terzo Con Mollica o Senza".

In un video Donato De Caprio mostra il nuovo negozio, che resterà aperto tutti i giorni della settimana: l'ingresso, il bancone dei panini con ben quattro postazioni, il laboratorio dove saranno preparate le creme. Sono super soddisfatto per quello che stiamo creando. Il terzo Con Mollica o Senza aprirà nel centro storico di Roma, a pochi passi dalla Fontana di Trevi e dal Pantheon, tra qualche settimana".

Stando a quanto riporta Roma Today, il nuovo punto vendita aprirà in piazza di Pietra, nel cuore della Capitale.

L'annuncio pubblicato su Instagram si conclude con una richiesta: "Ci servono collaboratori, quindi scrivetemi, che mi servono tanti collaboratori".

“Non mi so spiegare il mio successo. È nato tutto per caso, Mettevo il telefono tra i miei formaggi e facevo questi video di me che preparavo panini per i miei clienti. Ho pensato di presentare la cosiddetta ‘marenna napulitan’ che si mangia per strada mentre si aspetta di tornare al lavoro”, ha spiegato Donato in un'intervista rilasciata a La7.

Adesso ha due punti vendita, uno a Napoli e uno a Milano, e fra poche settimane aprirà anche il terzo negozio nel cuore di Roma, a pochi passi da piazza Colonna e da piazza Monte Citorio.