Festa di matrimonio finisce in maxi rissa a Guidonia: calci, pugni e colpi di casco Quando il corteo nuziale arriva sgommando nella piazza di Setteville di Guidonia viene fronteggiato da un altro gruppo di residenti, che si lamentano di quelle manovre pericolose. Dalle parole ai fatti passano pochi minuti, coinvolgendo nella rissa decine di persone.

A cura di Redazione Roma

Un matrimonio è finito in una violentissima rissa lo scorso venerdì a Setteville di Guidonia, frazione dell'hinterland Nord-Est della capitale. I due sposi – una coppia di origine egiziana – hanno portato la festa nella piazza del quartiere, con un corteo rumoroso di macchine addobbate a festa, colpi di clacson e urla. La discussione è nata dall'arrivo del corteo di auto a velocità elevata. Dalle proteste di chi si trovava in strada, soprattutto per la presenza di tanti bambini che giocavano nei giardini, al parapiglia sono passati pochi minuti.

Un gruppo di residenti, infastiditi da quelle sgommate e manovre pericolose, hanno sbarrato la strada alle auto, provocando la reazione degli occupanti delle vetture che sono scesi. E in quel momento scoppia la violenza: calci, pugni e cascate, gente che si affaccia dai balconi e scende in strada nel tentativo di dividere i due gruppi o facendo il tifo.

Secondo quanto ricostruito sulle pagine del quotidiano il Messaggero, l'intervento di un altro gruppo di egiziani ha evitato il peggio dopo che erano comparsi anche dei coltelli, che per fortuna sono stati branditi solo a mo di minaccia. Prima dell'arrivo delle forze dell'ordine la situazione era tornata alla calma e nessuno da quanto si apprende è stato fermato. Non è il primo episodio di tensione simile nelle frazioni di Guidonia, dove convivono in situazioni spesso di disagio economico, comunità diverse. Solo qualche settimana fa una maxi rissa tra cittadini egiziani e romeni era scoppiata nella piazza di Villalba, facendo chiedere da più parti una presenza più capillare delle forze dell'ordine.