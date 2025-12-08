Festa dell’Immacolata a Roma, il tradizionale omaggio dei vigili del fuoco alla Madonna in piazza di Spagna

L’omaggio dei vigili del fuoco.

Si è rinnovato questa mattina il tradizionale omaggio dei vigili del fuoco alla Madonna di piazza di Spagna. Come ogni 8 dicembre i pompieri hanno deposto una corona di fiori sulla statua della Madonna in occasione delle celebrazioni per l'Immacolata. L'appuntamento è stato alle ore 7 di oggi, lunedì 8 dicembre, quando i vigili del fuoco sono arrivati.

Dopo aver raggiunto i 27 metri di altezza, salendo i 100 gradini dell’autoscala, Roberto Leo, cioè il caporeparto più anziano in servizio presso il Comando di Roma dei Vigili del Fuoco, ha collocato l’omaggio floreale tra le braccia della statua dell’Immacolata, mantenendo viva una cerimonia profondamente sentita dal Corpo nazionale e dalla città.

Il tradizionale omaggio dei Vigili del Fuoco in piazza di Spagna

L'omaggio floreale dei vigili del fuoco, deposto dopo un'attenta e tradizionale cerimonia, si ripete ogni anno dal 1949, sulla statua della Madonna posta sulla colonna in marmo in piazza Mignanelli. Un rito che, da quell'anno, si ripete in occasione dei festeggiamenti mariani dell'8 dicembre, quando le persone si raccolgono attorno al monumento.

Qualche ora dopo, verso le 16, è previsto l'arrivo di Papa Leone XIV, che sarà accolto dal cardinale vicario Baldo Reina e dal sindaco Roberto Gualtieri a conclusione di una giornata ricca di eventi. Dall'esibizione della banda della Gendarmeria Vaticana con un inno alla Madonna alla messa delle ore 9, nella chiesa di Trinità dei Monti, presieduta da monsignor Francesco Pesce, incaricato diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, con i lavoratori di alcune aziende romane. Diverse le messe organizzate in onore della Madonna, in altrettante chiese intitolate all'Immacolata Concenzione: soltanto a Roma se ne contano sei.