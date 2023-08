Ferragosto, previsioni meteo Roma e Lazio oggi 15 agosto: cielo sereno e massime di 32 gradi Condizioni ideali per passare un Ferragosto in compagnia, tra famiglia e amici: ancora sole e caldo su tutta la regione. Qualche nuvola in provincia di Latina, ma senza fenomeni associati.

A cura di Redazione Meteo

La penisola è interessata dal ritorno dell’anticiclone africano, che si estende verso il mar Mediterraneo e fino all’Europa. Previste nuove ondate di calore sui territori della regione, anche se non paragonabili ai picchi della seconda metà di luglio. Per oggi, 15 agosto, è previsto ancora un lieve aumento delle massime, con le temperature percepite che potrebbero arrivare intorno ai 35 gradi nella Capitale. In sostanza, sarà un Ferragosto all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e caldo sui territori di tutte le province.

Previsioni meteo oggi a Roma

Come scrive Il Meteo.it, la giornata di oggi nella Capitale sarà caratterizzata da sole e temperature elevate che faranno sicuramente piacere a residenti e turisti che affollano le vie del centro della Città eterna. In particolare, il cielo sarà sereno per tutta la durata della giornata. Le temperature, già risalite rispetto ai giorni scorsi, oscillano tra i 18 e i 32 gradi.

Secondo i meteorologi, intorno al 18-19 agosto il caldo si intensificherà ulteriormente e le massime arriveranno intorno ai 37 gradi nella Capitale. La buona notizia è che raggiunto il picco, l'anticiclone africano se ne andrà in fretta, probabilmente entro il 23 agosto: potrebbe inoltre trattarsi dell’ultimo anticiclone della stagione.

Previsioni meteo nelle altre province del Lazio

Estremamente simile il meteo previsto per oggi in tutto il territorio della regione Lazio. L'unica variazione, sebbene non particolarmente significativa, riguarderà la provincia di Latina, dove potrebbero verificarsi degli annuvolamenti nel corso della giornata, senza fenomeni associati a rovinare celebrazioni o scampagnate di Ferragosto. Per il resto, la giornata di oggi sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con un cielo prevalentemente sereno sul resto della regione.

Come spesso accade, la provincia più “fresca” sarà quella di Rieti, dove le temperature sono comprese tra i 16 e i 31 gradi. Oscilleranno tra invece tra i 17 e i 31 gradi a Frosinone, tra i 19 e i 30 gradi a Latina, tra i 17 e i 32 gradi a Viterbo.