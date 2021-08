Ferragosto a Roma: cosa fare il 15 agosto tra arene all’aperto, spettacoli teatrali e musei Arene all’aperto, spettacoli teatrali, mostre e musei aperti a Ferragosto a Roma, dove quest’anno le temperature si preannunciano veramente roventi, con valori che sfioreranno massime di 40 gradi. Tanti gli appuntamenti in calendario, ecco cosa fare domenica 15 agosto in città, specialmente di sera.

A cura di Alessia Rabbai

Ferragosto è alle porte, quest'anno con temperature che si preannunciano davvero roventi. Tra il caldo, particolarmente intenso in città e i romani in ferie, la Capitale appare semideserta, con poco traffico e un'atmosfera particolare. Tante le attività da fare domenica 15 agosto tra arene all'aperto, spettacoli teatrali e musicali, mostre e musei aperti. Dal punto di vista del tempo nessuna sorpresa: il caldo la farà da indiscusso padrone, con valori che arriveranno a sfiorare massime di 40 centigradi per l'anticiclone africano Lucifero, con cielo sereno o velato da nubi, occasione perfetta per raggiungere le località di mare o di lago, oppure per godersi una passeggiata in visita della città, nelle ore meno bollenti, oppure uscire di sera. Ecco cosa fare a Roma a Ferragosto.

Arene all'aperto a Roma a Ferragosto

I film in programmazione a Ferragosto sono all'Arena Garbatella di Olivud srl con il film Imprevisti digitali di Benoît Delépine e Gustave Kervern (ore 21.15), all’arena di Luci Ombre della manifestazione Altra Visione – a India, l’estate al cinema, con Saranno famosi di Alan Parker (ore 21). Al Cinevillage Parco Talenti, di AGIS Lazio Srl (ore 21.15), o a Notti di cinema a Piazza Vittorio, di ANEC Lazio (ore 21), c'è l’anteprima nazionale del film Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto di Riccardo Milani; alla Casa del Cinema la proiezione di Rigoletto di Verdi nella versione diretta da Charles Roubaud al Théâtre Antique d’Orange (ore 21).

Spettacoli teatrali a Ferragosto a Roma

A Ferragosto andrà in scena l'ultima replica stagionale dello spettacolo ‘Sogno di una notte di mezza estate', in programma al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti (ore 21); nell’arena all’aperto del Teatro Tor Bella Monaca reciteranno Franco Oppini e Debora Caprioglio con ‘L’Anfitrione' di Plauto (ore 21). Doppio spettacolo in programma al Ferragostia Antica dell’associazione culturale Affabulazione dalle 21.30.

Mostre e musei aperti a Ferragosto a Roma

A Ferragosto saranno regolarmente aperti tutti i musei civici di Roma e le mostre in essi ospitate, le aree archeologiche del Mausoleo di Augusto, del Circo Massimo (compresa la visita in realtà virtuale Circo Maximo Experience) e dei Fori Imperiali, oltre al MACRO e alle mostre allestite al Mattatoio.

Eventi e spettacoli musicali a Ferragosto a Roma

Per chi avesse voglia di farsi trasportare dalla musica, invece, la scelta potrebbe ricadere sul jazz club Village Celimontana di Jazz Village Roma dove si esibiranno i Caltiki (ore 22) o sull’Arena cinema Parchetto Salario, luogo della manifestazione Il cinema oltre dell’Associazione Culturale Spin-Off, con il live delle Cardamomò(ore 21.30). Tango nella serata Aires Tango in programma al Parco del Celio, nell’ambito della rassegna Jazz & Image. Roma Torna Capitale, a cura dell’associazione Culturale Sound&Image.