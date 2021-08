Previsioni meteo Roma, è allerta caldo con Lucifero: oggi e domani bollino rosso e 38 gradi Ondata di calore da bollino rosso a Roma, dove verranno toccati i 38 gradi nelle ore più calde delle giornate di oggi e domani. Il caldo non diminuirà neanche nel fine settimana di Ferragosto, quando invece è previsto il picco di questa ondata di caldo estremo arrivato in Italia con l’anticiclone africano Lucifero.

A cura di Enrico Tata

È la settimana più calda dell'estate. Non è mai accaduto, nel 2021, che Roma venisse classificata con il bollino rosso, allerta per caldo estremo, per più di due giorni consecutivi. E invece questa settimana, secondo il bollettino sulle ondate di calore diramato dal ministero della Salute, sarà allerta di terzo livello per la Capitale, la più grave, sia oggi, mercoledì 11 agosto, che domani, giovedì 12 agosto. Il picco di questa fortissima ondata di calore africana è previsto proprio per la giornata di Ferragosto, domenica 15 agosto 2021. È probabile, quindi, che anche nel weekend Roma venga classificata nel nuovo bollettino (che uscirà nelle prossime ore) come bollino rosso.

Ondata di caldo africana, 38 gradi a Roma

Secondo il bollettino del ministero della Salute a Roma sarà bollino rosso sia oggi che domani. Alle 8 di mattina le temperature si alzeranno già sopra i 26/27 gradi, ma il picco verrà raggiunto intorno alle 14 con 35 gradi (oggi) e 37 gradi (domani). La temperatura massima percepita sarà di 37 e 38 gradi.

Ricordiamo che il livello di allerta 3, bollino rosso, descrive un'ondata di calore con le condizioni "ad elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi. Allerta dei servizi sanitari e sociali".

L'anticiclone Lucifero sulla penisola anche nel weekend

L'anticiclone africano Lucifero resterà sull'Italia, come anticipato, anche nel fine settimana, quando è previsto il picco dell'ondata di calore. Da lunedì il tempo non cambierà, ma le temperature dovrebbero essere almeno più sopportabili. Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, l'anticiclone Lucifero si prepara a sferrare "un duro attacco all'Italia con l'intento di provocare la più intensa ondata di caldo di quest'estate. Non dovremo infatti fare i conti solo con i picchi davvero esagerati, ma anche con la durata dell'evento che a tutt'oggi sembra essere davvero piuttosto lunga".