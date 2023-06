Ferito gravemente in un incidente in moto, vigile del fuoco muore dopo cinque anni di agonia Non c’è stato nulla da fare per Gianni Cialone, il 52enne vigile del fuoco morto a cinque anni da un incidente in moto. Oggi i funerali.

A cura di Alessia Rabbai

Gianni Cialone

Gianni Cialone è morto per le fatali conseguenze di un incidente stradale avvenuto cinque anni fa. Per il cinquantaduenne che era vigile del fuoco e prestava servizio presso il Comando provinciale di Roma, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Ha lottato a lungo tra la vita e la morte la mattina di lunedì scorso 19 giugno è sopraggiunto il decesso. Residente a Monte San Giovanni Campano, è morto nella casa di cura Ini Città Bianca di Veroli, in provincia di Frosinone. Appresa la notizia della sua scomparsa la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto ed essere vicina ai suoi cari nel momento del dolore. Il corpo di Gianni è stato riconsegnato alla famiglia e le esequie sono in programma per martedì 20 giugno dalle ore 15 presso l’Abbazia di Casamari.

L'incidente in cui è rimasto ferito Gianni Cialone

Il sinistro in cui è rimasto gravemente ferito Gianni Cialone risale a cinque anni fa. Il pompiere al momento dell'accaduto era in sella alla sua moto e stava percorrendo la strada provinciale per Forca d'Acero. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è rimasto coinvolto in un incidente un un'auto. L'impatto è stato violento e il motociclista è statato sbalzato dalla sella, per poi cadere rovinosamente sull'asfalto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che lo ha trasportato con urgenza in ospedale. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito critiche e per anni i suoi famigliari hanno vissuto con la speranza che si riprendesse e che potesse farcela. Fino alla drammatica notizia della sua scomparsa.