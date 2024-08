Femmincidio a Roma, donna morta in auto a colpi di pistola. Il marito confessa: “L’ho uccisa io”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Annarita Morelli è stata trovata morta, uccisa a colpi di pistola all'interno di un'auto nel Comune di Fonte Nuova, in provincia di Roma. Il marito, un settantatreenne, è stato fermato ed ora è in caserma, ha confessato di essere l'autore del delitto. Il tragico episodio, l'ennesimo femminicidio, è accaduto nella mattinata di oggi, martedì 6 agosto, nel territorio dell'Area Metropolitana della Capitale. La vittima ha settantadue anni. Da capire il movente.

Donna trovata morta in auto a Fonte Nuova

Secondo quanto ricostruito finora dalle primissime informazioni raccolte la donna è stata trovata senza vita all'interno di una macchina. L'auto era parcheggiata in via Palombarese all'altezza del civico 22. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la segnalazione di una donna priva di coscienza all'interno della vettura, subito si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che è arrivata a sirene spiegate. Purtroppo inutili i tentativi dei sanitari di rianimarla.

Il marito ha confessato il femminicidio

Sul cadavere da un primo esame esterno è emersa la presenza di diverse ferite e si pensa che sia stata raggiunta da almeno un proiettile. Presenti sul luogo del ritrovamento i carabinieri di Mentana e della Compagnia di Monterotondo. I militari hanno rintracciato e fermato il marito, che era andato in tabaccheria e ha detto: "Ho ucciso mia moglie!". Lo hanno portato in caserma per ascoltarlo e ha confessato. La dinamica è in fase di ricostruzione. La salma, terminati gli accertamenti sul posto, verrà portata in obitorio, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'autopsia e il mezzo è stato sequestrato, per sottoporlo ad eventuali ulteriori accertamenti. I risultati degli esami autoptici saranno fondamentali per determinare le cause del decesso. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica sono in corso.

Un mese fa Manuela Petrangeli moriva uccisa a fucilate dall'ex

L'ultimo femminicidio a Roma risale ad un mese fa, quando in via degli Orseolo al Portuense Manuela Petrangeli, fisioterapista cinquantenne di Villa Sandra, è stata uccisa a colpi di fucile dall'ex Giancluca Molinaro. Il cinquantunne con il quale aveva avuto un figlio e che aveva lasciato da tre anni, le ha sparato con l'arma detenuta illegalmente da una Smart grigia, mentre lei usciva da lavoro. A risultarle fatale è stato un colpo, che l'ha raggiunta al cuore. Ora Molinaro è in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Ai carabinieri di Casalotti ha confessato di essere lui l'autore del delitto.