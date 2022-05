Femmina di cinghiale si stacca dal branco e morde un ragazzo al lago di Castel Gandolfo Un ragazzo è stato morso da una femmina di cinghiale con cuccioli al seguito al lago di Castel Gandolfo. Il giovane è stato medicato all’ospedale dei Castelli.

Un ragazzo è stato morso da una femmina di cinghiale sulla spiaggia del lago di Castel Gandolfo. È accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì, dopo le 18.30. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato caricato dalla femmina cinghiale e poi morso al polpaccio. L'animale, vedendo le persone sul lungolago, si è probabilmente sentito in pericolo. Avendo i cuccioli al suo seguito si è staccata dal branco ha attaccato il giovane. Le urla del ragazzo hanno attirato tutte le persone che in quel momento si trovavano sulla spiaggia e che sono accorse ad aiutarlo. Il giovane, residente ad Albano, è stato portato dagli amici all'ospedale dei Castelli, dove è stato medicato. Quello avvenuto lunedì è il terzo attacco di cinghiali ai danni di persone che si verifica al lago di Castel Gandolfo. Prima del ragazzo sono stati aggrediti anche un bambino e un pescatore.

Il problema dei cinghiali è molto sentito a Roma, dove numerosi esemplari scorrazzano nei centri urbani cercando e trovando cibo soprattutto tra i rifiuti. Non è raro vedere per le vie della capitale intere famiglie di cinghiali con cuccioli al seguito. La loro presenza però ha creato alcuni problemi alle persone, alcune delle quali sono state vittime di episodi spiacevoli a contatto con questi animali. E, adesso che c'è anche il problema della peste suina, si è deciso di procedere all'abbattimento di diversi esemplari. Soprattutto nell'area dell'Insugherata, dove è stato registrato il focolaio, si procederà con le eliminazioni selettive. Queste avverranno, ha spiegato il sottosegretario Costa, con "una caccia selettiva con i selettori che sono dei cacciatori abilitati, che operano già sul nostro territorio nazionale".