Ex insegnante investito e ucciso da un ragazzo su un motorino rubato: 20enne condannato a 4 anni

È stato condannato a quattro anni e quattro mesi di carcere Gabriele Panelli, il giovane di vent'anni che il 2 dicembre 2023 ha investito e ucciso il 70enne Luigi Locantore. Panelli, che all'epoca dei fatti era appena maggiorenne, si trovava a bordo di uno scooter rubato insieme a un amico di quindici anni: dopo aver travolto Locantore, che stava attraversando sulle strisce pedonali tra via Carnaro e via Peralba nel quartiere Montesacro a Roma, è scappato, senza fermarsi a prestare soccorso. L'uomo è poi morto in ospedale: nonostante la corsa disperata dei soccorritori del 118, è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto. Panelli e il suo amico – sotto processo al Tribunale dei minori – si sono presentati alle forze dell'ordine: hanno provato a giustificarsi dicendo di non essersi resi conto delle condizioni di Locantore.

La notizia è riportata da Il Corriere della Sera. Luigi Locantore, ex insegnante in pensione, si trovava a Roma per festeggiare il compleanno della figlia. Quella che sarebbe dovuta essere un'occasione gioiosa si è però trasformata nel peggiore degli incubi per la famiglia dell'uomo, che si è trovata a correre in ospedale per poi assistere impotente alla sua morte. Locantore, quella sera, stava attraversando sulle strisce pedonali: Panelli gli è piombato addosso a tutta velocità – come ricostruito dalla Polizia Locale in seguito alla visione delle telecamere di sorveglianza – e l'uomo non ha fatto in tempo a scansarsi.

Gabriele Panelli, che ora dovrà scontare quattro anni e quattro mesi di carcere, è stato imputato a processo con il rito abbreviato con l'accusa di omicidio stradale, omissione di soccorso e ricettazione. Sin da subito, infatti, era emerso che quel Liberty che stava guidando era rubato. Il suo difensore aveva chiesto una pena più mite: tre anni e quattro mesi, respinta però dal giudice per l'udienza preliminare.