roma
video suggerito
video suggerito

Ex insegnante investito e ucciso da un ragazzo su un motorino rubato: 20enne condannato a 4 anni

Gabriele Panelli è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di carcere per l’omicidio stradale di Luigi Locantore, ex insegnante in pensione venuto a Roma per il compleanno della figlia.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Natascia Grbic
21 CONDIVISIONI
Immagine

È stato condannato a quattro anni e quattro mesi di carcere Gabriele Panelli, il giovane di vent'anni che il 2 dicembre 2023 ha investito e ucciso il 70enne Luigi Locantore. Panelli, che all'epoca dei fatti era appena maggiorenne, si trovava a bordo di uno scooter rubato insieme a un amico di quindici anni: dopo aver travolto Locantore, che stava attraversando sulle strisce pedonali tra via Carnaro e via Peralba nel quartiere Montesacro a Roma, è scappato, senza fermarsi a prestare soccorso. L'uomo è poi morto in ospedale: nonostante la corsa disperata dei soccorritori del 118, è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto. Panelli e il suo amico – sotto processo al Tribunale dei minori – si sono presentati alle forze dell'ordine: hanno provato a giustificarsi dicendo di non essersi resi conto delle condizioni di Locantore.

La notizia è riportata da Il Corriere della Sera. Luigi Locantore, ex insegnante in pensione, si trovava a Roma per festeggiare il compleanno della figlia. Quella che sarebbe dovuta essere un'occasione gioiosa si è però trasformata nel peggiore degli incubi per la famiglia dell'uomo, che si è trovata a correre in ospedale per poi assistere impotente alla sua morte. Locantore, quella sera, stava attraversando sulle strisce pedonali: Panelli gli è piombato addosso a tutta velocità – come ricostruito dalla Polizia Locale in seguito alla visione delle telecamere di sorveglianza – e l'uomo non ha fatto in tempo a scansarsi.

Gabriele Panelli, che ora dovrà scontare quattro anni e quattro mesi di carcere, è stato imputato a processo con il rito abbreviato con l'accusa di omicidio stradale, omissione di soccorso e ricettazione. Sin da subito, infatti, era emerso che quel Liberty che stava guidando era rubato. Il suo difensore aveva chiesto una pena più mite: tre anni e quattro mesi, respinta però dal giudice per l'udienza preliminare.

Incidenti stradali
21 CONDIVISIONI
Immagine
L'omicidio irrisolto di Vincenzo Mosa, ucciso nel giardino di casa con un colpo di fucile
Dopo 28 anni, nessun colpevole per l'omicidio dell'avvocato anti-racket
Dalla pista mafiosa alla Banda della Magliana
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views