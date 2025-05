video suggerito

Ex calciatore si sente male e muore dopo festa con alcol e droga, si indaga per omicidio colposo Gli investigatori cercano di ricostruire la vicenda della morte di Malkhaz Ekhvaia. L'ex calciatore georgiano 27enne è deceduto in ospedale dopo una festa a base di alcol e droga. Si indaga per omicidio colposo contro ignoti.

A cura di Alessia Rabbai

La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti per la morte di Malkhaz Ekhvaia. L'ex calciatore georgiano ventisettenne è deceduto all'ospedale San Giovanni Addolorata dopo un festino a base di alcol e droga in zona Alberone il 22 maggio scorso. A stroncarlo sarebbe stato un malore improvviso presumibilmente causato dall'assuzione di sostanze stupefacenti e alcol.

Autopsia ed esami tossicologici

Nella vicenda che ruota intorno alla scomparsa dell'ex calciatore gli inquirenti ritengono che ci siano alcuni aspetti da chiarire. Sulla salma la Procura ha disposto l'autopsia, che farà luce sulle cause del decesso. Dagli esami tossicologici emergerà quali sostanze abbia assunto Ekhvaia prima di morire, se eroina oppure un cocktail di sostanze. Gli investigatori cercano di risalire al pusher che gli ha venduto la droga e di chiarire cosa sia accaduto prima dell'assunzione. Accertamenti sono in corso anche sullo smartphone del ventisettenne.

L'ex calciatore soccorso dai due coinquilini

Secondo quanto ricostruito finora il ventisettenne ha trascorso la notte di giovedì scorso ad una festa a base di alcol e droga, che però non è chiaro per ora dove fosse. I coinquilini hanno spiegato alle forze dell'ordine di averlo ritrovato in strada. Gli investigatori cercano di ricostruire quei momenti, prima e dopo la festa, per capire se i coinquilini dicano la verità oppure nascondano qualcosa.

Leggi anche Si sente male dopo un festino con alcol e droga, morto un ragazzo di 27 anni a Roma

Hanno aquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, passate al vaglio per capire se abbiano ripreso il passaggio del ventisettenne e quello di eventuali altre persone, che non si esclude possano averlo abbandonato mentre stava male. Le indagini sono in corso e si mantiene il massimo riserbo, tutte le piste sono al momento battute. Da un sopralluogo fatto nell'abitazione in cui il ventisettenne viveva è stata trovata della droga.