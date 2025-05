video suggerito

Si sente male dopo un festino con alcol e droga, morto un ragazzo di 27 anni a Roma Un ragazzo è morto dopo aver partecipato a un festino a Roma. Sulla vicenda sta indagando la polizia. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzo di 27 anni è morto dopo aver partecipato a una festa giovedì notte a Roma, quartiere Appio-Tuscolano. Stando a quanto si apprende, dopo il festino a base di alcol e droga, il giovane è tornato a casa in gravi condizioni. I coinquilini, spaventati, sono scesi in strada a chiedere aiuto per il loro amico.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato al San Giovanni in codice rosso. Nulla da fare per il giovane, che è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sulla vicenda sta indagando la polizia. Il 27enne sarebbe di nazionalità georgiana.