Ex allenatore di basket accusato di abusi su minori a Roma: chiesti 10 anni di carcere per violenza sessuale

Un ex allenatore di basket di Roma Nord, già condannato nel 2022 per violenze su minori, rischia una nuova pena di 10 anni e 8 mesi. Avrebbe abusato di due atleti minorenni tra il 2020 e il 2023 durante trasferte in Italia e all’estero.

Avrebbe abusato sessualmente di due giovani atleti, entrambi minorenni all'epoca dei fatti. Con queste accuse il pubblico ministero della procura di Roma Carlo Villani ha chiesto una condanna a dieci anni e otto mesi di reclusione per un ex allenatore di basket di una società di Roma Nord.

Accusato di violenza sessuale aggravata ex allenatore di basket

L'uomo, 57 anni, sta affrontando un processo con rito abbreviato che lo vede accusato di violenza sessuale aggravata per fatti avvenuti tra il 2020 e il 2023. L'allenatore avrebbe approfittato del suo ruolo, che doveva essere di guida e supporto, per avvicinare i ragazzi e poi abusarne. Uno dei due giovani cestisti avrebbe anche subito minacce di ritorsioni in allenamento nel caso in cui si fosse rifiutato di avere rapporti sessuali o avesse rivelato a qualcuno degli abusi subiti.

L'uomo era stato già condannato in via definitiva per altri abusi

Le violenze, secondo quanto ricostruito dall'accusa, non sarebbero avvenute nella Capitale, ma nel corso di trasferte per partite o tornei sia in Italia che all'estero. Il processo riguarda fatti accaduti mentre il cinquantasettenne lavorava come allenatore e aiuto allenatore per una società sportiva giovanile di Roma, ma l'uomo sarebbe recidivo. Infatti, ha già subito una condanna in via definitiva nel 2022, per altri casi di violenza su minori, questi inerenti al periodo in cui allenava per una società in Umbria.

A seguito della condanna, nel 2023, è stato radiato dalla Federazione Italiana Pallacanestro: a partire da quella data nessuna società sportiva ha potuto, ne potrà in futuro, tesserare l'ex allenatore che, di fatto, è stato estromesso dal mondo dello sport. Una decisione arrivata forse tardivamente rispetto ai vari casi di cronaca che l'hanno coinvolto.