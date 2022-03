Adolescente violentata da cinque minorenni: due di loro hanno meno di 14 anni e non sono imputabili Una ragazzina di 14 anni è stata vittima di una violenza di gruppo lo scorso dicembre: indagati 5 minorenni, ma due di loro non sono imputabili perché hanno meno di 14 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Un'adolescente di 14 anni avrebbe subito una violenza di gruppo per strada mentre stava aspettando alcuni suoi amici. Per la vicenda, avvenuta a fine dello scorso anno nel quartiere Eur, oggi sono indagati 5 ragazzi minorenni, tutti residenti a Roma. Dato che la ragazzina non conosceva i suoi aggressori, per arrivare ad identificare i sospettati i carabinieri si sono affidati alle testimonianze, all'analisi dei profili dei social network e, infine, al riconoscimento fotografico.

Così sono riusciti a risalire ai 5 giovanissimi, ancora tutti minorenni: i due ragazzi di 15 anni e quello di 16 sono già stati inseriti in una comunità, mentre gli altri due non sono imputabili perché hanno meno di 14 anni.

Le violenze ai danni di una 14enne

Come ha riportato dalla denuncia, la ragazzina, appena 14enne, nella fatidica sera del 22 dicembre 2021, si trovava in strada nel quartiere Eur, nel quadrante a sud ovest della capitale, in attesa che arrivassero alcuni suoi amici.

Mentre stava aspettando, però, si sono avvicinati a lei i 5 minorenni che l'hanno accerchiata, non permettendole di allontanarsi e trattenendola con la forza. Poi l'hanno trascinata in una zona buia, con poca illuminazione, dove, dopo baci e apprezzamenti a sfondo sessuale, avrebbero iniziato ad abusare di lei.

I soccorsi e la fuga dei 5 ragazzi

In quel momento la ragazzina, però, ha iniziato ad urlare, attirando l'attenzione di due passanti che sono intervenuti e che, a loro volta, sono stati aggrediti dal gruppo di ragazzini che, poco dopo, è stato messo in fuga con l'arrivo di una pattuglia di carabinieri della stazione Roma Eur. È proprio da loro che, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma sono state eseguite le indagini sulla violenza.